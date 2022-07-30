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شؤون فلسطينية

سفارة فلسطين بمصر توضح آلية التسجيل بالجامعات المصرية

سفارة فلسطين بمصر توضح آلية التسجيل بالجامعات المصرية
رام الله - دنيا الوطن
تقدم سفير دولة فلسطين في مصر ومندوبها الدائم في جامعة الدول العربية دياب اللوح، وكافة مستشاري وكوادر السفارة ومندوبية فلسطين بالجامعة العربية، اليوم السبت، بالتهاني والتبريكات للطلبة الفلسطينيين الناجحين في الثانوية العامة، ولذويهم وأسرهم  الذين وفروا لهم كل الإمكانات لتحقيق التفوق والنجاح.   

ولفتت سفارة دولة فلسطين إلى ضرورة اطلاع الطلبة الراغبين بالالتحاق وذويهم بالجامعات والمعاهد المصرية على الإعلان أدناه، وأخذ كافة التوجيهات بالاعتبار، حرصًا على سلامة اجراءات التسجيل والالتحاق، ومنعًا للالتباسات التي يمرّ بها الطالب أثناء عمليات الاختيار والتسجيل والاعتماد. 

وبناءً على متابعة قسم الشؤون الثقافية بالسفارة لإجراءات التسجيل و الالتحاق على مدار الأعوام الدراسية السابقة، تؤكد السفارة على اتباع الخطوات التالية  :  

ضرورة سرعة التسجيل، والتدقيق في تسلسل الأولوية في تحديد الرغبة بالجامعة والكلية المراد الالتحاق بها، حيث يتم تحديد الجامعة للطلبة بناء على شواغر المقاعد المتاحة في الجامعات حسب أولوية التسجيل.   

وطالبتهم بإنشاء الحساب على "منصة ادرس في مصر" يجب أن يتم من خلال بريد الكتروني خاص بالطالب، وأن يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص بحسابه على المنصة، حيث أنه الطريقة الوحيدة لاستكمال أو تعديل عملية التسجيل. 

وضرورة اتساق الرغبات المطلوبة في الكليات والتخصصات المختلفة بما يتسق مع رغبات الطلبة وقدراتهم الذاتية في التحصيل العلمي. 

وأردفت، ضرورة ملاحظة وإدراك الفرق بين الدراسة النظامية الفصلية في الكليات المختلفة، وبين برامج الساعات المعتمدة وبرامج "مانشستر"، والتي تختلف في رسومها الدراسية وبرامجها وشهادتها عن الكليات الفصلية. 

وتنوّه السفارة أن وزارة التعليم العالي المصرية سبق وأعلنت عن فتح باب التقدم للدراسة في الجامعات والمعاهد المصرية للطلاب الوافدين للعام الجامعي 2022/ 2023 ـ المرحلة الجامعية الأولى ضمن مبادرة ادرس في مصر ،

وأوردت فيها شروط التقديم كالتالي :  

أن يكون الطالب المتقدم غير مصري الجنسية، وأن يتقدم الطالب من خلال
https://admission.study-in-egypt.gov.eg/

وشددت على ضرورة مراعاة أن يدون الطالب اسمه وفقا لجواز السفر مضيفةً أن يكون الطالب المتقدم حاصل على الثانوية أو ما يعادلها. 

ونوهت إلى ضرورة استيفاء الأوراق المطلوبة للتقدم: (صورة الشهادة الدراسية، صورة جواز السفر ساري، صورة شخصية للطالب، صورة اختبار القدرات إن وجد) .

وأشارت إلى أن المستندات المطلوبة للتقدم للإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي المصرية: (أصل شهادة الثانوية أو ما يعادلها مصدقة من وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، وصورة جواز السفر ساري، وعدد 6 صور شخصية حديثة، ونتيجة اختبار القدرات للكليات التي تتطلب هذا الاختبار، و إيصالات سداد الخدمات المقدمة عبر الموقع الإلكتروني، وصورة من الترشيح المبدئي المرسل من خلال الموقع الالكتروني الرسمي. 

ونشرت السفارة آلية التقدم:

يتم التقدم إلكترونيا من خلال الرابط الإلكتروني:  (https://admission.study-in-egypt.gov.eg/)  خلال فترة الإعلان، وذلك باتباع الخطوات التالية:  
انشاء الحساب، وملئ البيانات، والضغط على إنشاء الحساب وانتظار رسالة التفعيل على البريد الإلكتروني، والضغط علي تسجيل الدخول وكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم الضغط على تعليم جامعي، ثم الضغط على طلب التحاق جامعي، وملئ بيانات الشهادة ودرجاتها، وإدخال الرغبات، ورفع المستندات، واختيار طريقة السداد والضغط استمرار، ورفع الايصال في حالة الإيداع البنكي، وأن يكون الايصال باسم الطالب.  

ورحب قسم الشؤون الثقافية بسفارة دولة فلسطين بالقاهرة بتقديم كافة أوجه المساعدة والعون في التوجيه والإرشاد لتيسير إجراءات التسجيل لأبنائنا الطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية، وذلك من خلال تلقي استفساراتهم على هواتف السفارة 33384761 /33384762 /33384763 أو عبر تطبيق الواتساب 01030218317 ، أو من خلال صفحة قسم الشؤون الثقافية عبر منصة الفيسبوك :  
https://www.facebook.com/emb.caf

وتمنّت السفارة لجميع الطلبة كل التوفيق ومزيدًا من التقدم والنجاح  في مسيرتهم التعليمية والأكاديمية.

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