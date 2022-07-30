طالع: أسماء أوائل الثانوية للفروع (الريادة والأعمال والصناعي والشرعي و الزراعي الفندقي) للعام 2022
نشرت وزارة التربية والتعليم العالي، صباح اليوم السبت، أسماء الأوائل بامتحانات الثانوية العامة للفروع (الريادة والأعمال، الصناعي،الشرعي، الزراعي، الفندقي) للعام 2022.
وإليكم الأسماء وفق ما أعلنت الوزارة:
فرع الريادة والأعمال:
نغم عمار ابراهيم النجار الأولى 99.1 غرب غزة بلقيس اليمن الثانوية للبنات
رشا مصدق محمد براهمه الثاني 99 قباطية بنات سيلة الظهر الثانوية
سديل ابراهيم سليم جلاد الثاني مكرر 99 طولكرم بنات جمال عبد الناصر الثانوية
فرح أحمد عبد الله زهران الثاني مكرر 99 غرب غزة بلقيس اليمن الثانوية للبنات
رؤى جمال مصطفى وهدان الخامس 98.9 طوباس بنات طوباس الثانوية
فرح أحمد عبد الله زهران الثاني مكرر 99 غرب غزة بلقيس اليمن الثانوية للبنات
رؤى جمال مصطفى وهدان الخامس 98.9 طوباس بنات طوباس الثانوية
أوائل الفرع الصناعي:
آية منار عبد الرازق خضر الأولى 99.8 الوسطى عبد المعطي الريس المهنية الثانوية للبنات
جنى معين محمد طحاينه الأولى مكرر 99.8 قباطية سيلة الظهر الثانوية الصناعية
أمجاد جميل عيد الرملاوي الثالث 99.4 الوسطى عبد المعطي الريس المهنية الثانوية للبنات
مصطفى طارق مصطفى الحاج محمود الثالث مكرر 99.4 جنين جنين الثانوية الصناعية
دانية طارق محمود علاونه الخامس 99.3 قباطية سيلة الظهر الثانوية الصناعية
الأولى في الفرع الشرعي :
أسماء سليمان عبدالله دياب 99.7 شرق غزة دلال المغربي الثانوية "أ" للبنات
الأول على الفرع الزراعي :
جنى معين محمد طحاينه الأولى مكرر 99.8 قباطية سيلة الظهر الثانوية الصناعية
أمجاد جميل عيد الرملاوي الثالث 99.4 الوسطى عبد المعطي الريس المهنية الثانوية للبنات
مصطفى طارق مصطفى الحاج محمود الثالث مكرر 99.4 جنين جنين الثانوية الصناعية
دانية طارق محمود علاونه الخامس 99.3 قباطية سيلة الظهر الثانوية الصناعية
الأولى في الفرع الشرعي :
أسماء سليمان عبدالله دياب 99.7 شرق غزة دلال المغربي الثانوية "أ" للبنات
الأول على الفرع الزراعي :
محمد نظمي محمود ادهيدي 98.4 قباطية الشهيد ابو جهاد الثانوية للبنين
الأولى على الفرع الفندقي :
الأولى على الفرع الفندقي :
لمار سامي يوسف امين 94.5 رام الله والبيرة الانجيلية الاسقفية العربية
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