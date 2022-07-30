طالع: أسماء أوائل الثانوية للفروع (الريادة والأعمال والصناعي والشرعي و الزراعي الفندقي) للعام 2022

نشرت وزارة التربية والتعليم العالي، صباح اليوم السبت، أسماء الأوائل بامتحانات الثانوية العامة للفروع (الريادة والأعمال، الصناعي،الشرعي، الزراعي، الفندقي) للعام 2022.



