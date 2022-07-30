طالع: أسماء العشرة أوائل على فلسطين "الفرع العلمي"

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رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022.وفيما يلي أسماء العشرة أوائل على فلسطين الفرع العلمي:1. أنس نبيل سليم الحرازين معدل 99.7شرق غزة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية للبنين2. حلا عبدالله نمر زيد الكيلاني معدل 99.7جنين بنات يعبد الثانوية3. زيد عبد الحميد حسن عواوده معدل 99.7جنوب الخليل ذكور الشهيد ابو جهاد4. مروة محمد عبد الحميد عيسى معدل 99.7رفح شهداء رفح الثانوية للبنات5. انيس محمد انيس ياسين معدل 99.6نابلس ذكور عصيرة الشمالية الثانوية للبنين