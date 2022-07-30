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شؤون فلسطينية

طالع: أسماء العشرة أوائل على فلسطين "الفرع العلمي"

طالع: أسماء العشرة أوائل على فلسطين "الفرع العلمي"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022.


وفيما يلي أسماء العشرة أوائل على فلسطين الفرع العلمي:


1. أنس نبيل سليم الحرازين   معدل 99.7  

شرق غزة  مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية للبنين

2. حلا عبدالله نمر زيد الكيلاني  معدل  99.7

جنين   بنات يعبد الثانوية

3. زيد عبد الحميد حسن عواوده   معدل  99.7

جنوب الخليل   ذكور الشهيد ابو جهاد

4. مروة محمد عبد الحميد عيسى  معدل    99.7

رفح     شهداء رفح الثانوية للبنات

5. انيس محمد انيس ياسين   معدل   99.6

نابلس   ذكور عصيرة الشمالية الثانوية للبنين

6. ايهم كمال خليل مخامره       معدل 99.6

يطا     ذكور يطا الثانوية

7. بيان صلاح حسن شحادة   معدل  99.6

غرب غزة       عرفات للموهوبين الثانوية بنات

8. حسام سعيد محمود سكر   معدل   99.6

الوسطى   الشهيد إبراهيم المقادمة الثانوية للبنين

9. رغد عدنان محمد ابوعامر  معدل   99.6

شرق خان يونس   الخنساء الثانوية للبنات

10. رنا عبد القادر أحمد ابو زيد   معدل  99.6

رام الله والبيرة   ذكور خربثا بني حارث الثانوية

11. سيف الدين بلال أحمد عليان   معدل 99.6

القدس  ذكور الايمان الثانوية

12. عبد الرحيم علي خليل نصر  معدل  99.6

جنوب الخليل       ذكور ماجد ابو شرار

13. عمر اكرم موسى البص    معدل    99.6

جنوب الخليل       ذكور السموع الثانوية

14. محمد أحمد محمود القديري   معدل 99.6

رفح    أحمد ياسين الثانوية للبنين

15. محمد سمير منصور غانم     معدل  99.6

طولكرم    ذكور الفاضلية الثانوية

16. ميار ناهض علي اللحام    معدل     99.6

الوسطى    شهداء دير البلح الثانوية للبنات

17. ياسمين أيمن درويش احمد   معدل   99.6

نابلس  العائشية الثانوية للبنات

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