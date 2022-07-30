طالع: أسماء أوائل الفرع الأدبي على مستوى فلسطين في اختبارات الثانوية العامة







محمد خليل حسين عرفات 99.6 شرق غزة دراسة خاصة

حصل الطلبة التالية أسماؤهم على الثاني مكرر للفرع الأدبي بمعدل 99.4

آية محمد أحمد بعلوشة 99.4 غرب غزة الهدى الثانوية للبنات



حسيبة مصبح عيسى عواوده 99.4 رام الله والبيرة بنات دير دبوان الثانوية



سجى محمد سعيد عبد العزيز 99.4 شمال غزة الفالوجا الثانوية للبنات



فرح علي محمد عبد الهادي 99.4 الوسطى العروبة الثانوية للبنات



يمنى أحمد عبد العصار 99.4 الوسطى ممدوح صيدم الثانوية للبنات

حصل الطلبة التالية اسماؤهم على السابع مكرر للفرع الأدبي بمعدل 99.3 :

إخلاص حكمت أحمد عاشور 99.3 شمال غزة الفالوجا الثانوية للبنات



إسراء بسام حرب عابدين 99.3 رفح عباس محمود العقاد الثانوية للبنات



اية أحمد سالم داود 99.3 شرق غزة الشجاعية الثانوية "أ" للبنات



بستان محمد صالح العصار 99.3 الوسطى شهداء دير البلح الثانوية للبنات



بيسان عمار اسعد حواري 99.3 قلقيلية فاطمة سرور الثانوية للبنات



رغد لؤي محمد ملحيس 99.3 نابلس طلائع الأمل الثانوية الجديدة المختلطة



شهد ابراهيم محمد الصبيحي 99.3 رفح القدس الثانوية للبنات



شهد موسى عيد ابو غليبه 99.3 الوسطى خولة بنت الأزور الثانوية للبنات



شيماء نبيل محمد حسين سياج 99.3 الخليل الحاج مصباح أبو حنك الثانوية للبنات



ضحى محمد أحمد داغر 99.3 بيرزيت بنات مزارع النوباني وعارورة الثانويه



عبد الرحمن زهير حماد الحواجري 99.3 شمال غزة أحمد الشقيري الثانوية للبنين



ملك منير عبد الجبار اعمير 99.3 طولكرم بنات بلعا الثانوية



نور رائد محمود فواخره 99.3 قباطية بنات جبع الثانوية























الأول على الفرع الأدبي

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة التربية والتعليم العالي، صباح اليوم السبت، أسماء الأوائل بامتحانات الثانوية العامة بالفرع الأدبي للعام 2022.وإليكم الأسماء وفق ما أعلنت الوزارة: