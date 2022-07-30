"التعليم" تعلن نتائج الثانوية العامة في فلسطين لعام 2022































رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، صباح اليوم السبت، نتائج الثانوية العامة توجيهي 2022 لطلبة قطاع غزة والضفة الغربية و القدس والشتات.وبيّنت الوزارة إن "المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة كانوا أكثر من 85 ألف حيث نجح أكثر من 58 ألف، إذ بلغت نسبة النجاح 68.12%.وأشارت الوزارة، إلى أنها اتخذت عددًا من الإجراءات للحفاظ على هيبة امتحانات الثانوية العامة والحفاظ على وحدة الامتحان في كافة محافظاته.وقد تقدم هذا العام أكثر من 87 ألف طالبًا وطالبة، منهم 39 ألف ذكوراً، و48 ألف إناثا، إذ بلغ نحو 23 ألفا في الفرع العلمي، والأدبي حوالي 65 ألفا، وريادة الأعمال بلغ نحو 4000، والشرعي نحو 1400، أما الأفرع المهنية المتمثلة في الفرع الصناعي، والفندقي، والاقتصاد المنزلي وصل عدد الطلبة إلى حوالي 4000 طالب، أكثرهم من الفرع الصناعي.نتائج الثانوية العامة عبر "دنيا الوطن" من خلال هذا الرابط