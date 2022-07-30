"النضال الشعبي": بطش الاحتلال لن يرهب شعبنا عن مواصلة نضاله



وقال طالب إن "قوات الاحتلال قامت بمهاجمة المسيرة والاعتداء على المشاركين بإطلاق القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع مما أدى إلى إصابة المشتركين".

وأضاف طالب أن همجية الاحتلال وعدوانه في قمع المسيرات السلمية والاعتداء بإطلاق النار لن يرهب أبناء شعبنا من مواصلة نضاله.

وقال طالب إن "قوات الاحتلال قامت بمهاجمة المسيرة والاعتداء على المشاركين بإطلاق القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع مما أدى إلى إصابة المشتركين".

وتابعت الجبهة خلال مشاركتها في المسيرة السلمية التي نظمتها القوى الوطنية والإسلامية في قرية المغير وفعاليات القرية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، رفضا لاعتداءات المستوطنين، حيث أصيب عضو المكتب السياسي للجبهة حكم طالب أن الاستيطان جريمة حرب.