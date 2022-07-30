"الديمقراطية" تدين قيام قوات الاحتلال بإعدام الفتى أبو عليا شرق رام الله

وأضاف البيان، أن الهدف الذي تسعى له دولة الاحتلال من وراء إعدام الشباب والفتيان الفلسطينيين، هو محاولة دب الرعب فيهم من أجل ثنيهم عن مقاومة الاحتلال والمستوطنين وسرقة الأرض الفلسطينية وكل اجراءاته القمعية بحق الشعب الفلسطيني ومن أجل نيل حقوقه المشروعة في الاستقلال الناجز.



وقال البيان، إن دولة الاحتلال لن تتمكن من إخماد روح المقاومة لدى الشعب الفلسطيني، وان الشهداء وآخرهم أمجد سينيرون الطريق لبقية الشباب وسيبقون الشعلة المتقدة دوما، ووجه البيان أحر التعازي لأسرة الشهيد ووالديه الذين فقدوا فلذة كبدهم الوحيد وأهالي قرية المغير .



وختم البيان بالقول، إن الرد على جرائم الاحتلال يكون من خلال إدامة الاشتباك مع الاختلال في كل المواقع ، ومن خلال ارتقاء القيادة الفلسطينية الى مستوى المسؤولية الوطنية وتطبيق قرارات المجلس المركزي ذات الصلة بدولة الاحتلال وبإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بيانا، أدانت فيه قيام فوات الاحتلال بإعدام الفتى أمجد أبو عليا في قرية المغير شرق رام الله، وذلك أثناء المواجهات التي اندلعت مع الجيش والمستوطنين الذي حاولوا قمع مسيرة منددة بالاستيطان ومصادرة أراضي القرية.