شؤون فلسطينية

اليوم.. إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين

اليوم.. إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يترقب طلبة الثانوية العامة وأهاليهم، إعلان النتائج التي من المقرر الإعلان عنها، عند الساعة التاسعة صباحًا من اليوم السبت، من خلال بيان صحفي.

وقال مدير عام القياس والامتحانات، محمد عواد في تصريح سابق، إن إعلان النتائج سيكون يوم السبت القادم الساعة التاسعة صباحاً، إذ سيصل الطالب رسائل نصية من خلال شركات الاتصال جوال وأوريدو والتي ستضمن نتيجة الطالب بالإضافة إلى رابط".

وتابع عواد في حديث حاص لـ"دنيا الوطن": "سيكون كشف العلامات الإلكتروني على موقع وزارة التربية والتعلم يستطيع الطالب الحصول عليه من خلال رقم الجلوس الخاص به، وتصلح هذه الطريقة لكل طلاب فلسطين داخل وخارج الوطن وفي اليوم التالي، يوم الأحد سيحصل الطالب على كشف علامات ورقي".

وقد تقدم هذا العام أكثر من 87 ألف طالبًا وطالبة، منهم 39 ألف ذكوراً، و48 ألف إناثا، إذ بلغ نحو 23 ألفا في الفرع العلمي، والأدبي حوالي 65 ألفا، وريادة الأعمال بلغ نحو 4000، والشرعي نحو 1400، أما الأفرع المهنية المتمثلة في الفرع الصناعي، والفندقي، والاقتصاد المنزلي وصل عدد الطلبة إلى حوالي 4000 طالب، أكثرهم من الفرع الصناعي.




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