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تونس تستدعي القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة على خلفية تصريحات أمريكية

تونس تستدعي القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة على خلفية تصريحات أمريكية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسية، الجمعة، أنها استدعت نتاشا فرانشيسكي‎، القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة بتونس على إثر تصريحات أمريكية بشأن الاستفتاء على الدستور.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، إن استدعاء القائمة بالأعمال بالسفارة الأمريكية جاء على "إثر البيان الصحفي الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي بشأن المسار السياسي في تونس وأيضا التصريحات -غير المقبولة- التي أدلى بها السفير المعين ببلادنا أمام الكونغرس الأمريكي، خلال تقديمه "لبرنامج عمله"، وهي تصريحات تتعارض كليا مع أحكام ومبادئ اتفاقية فيانا للعلاقات الدبلوماسية".

وأوضح البيان: أن عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أبلغ القائمة بالأعمال استغراب تونس الشديد من هذه التصريحات والبيانات التي لا تعكس إطلاقا حقيقة الوضع في تونس أو الجهود المبذولة لإعادة هيكلة وتأهيل الحياة السياسية".

وأكمل البيان أن الجرندي أكد "أن هذا الموقف الأمريكي لا يعكس بأي شكل من الأشكال روابط الصداقة التي تجمع البلدين وعلاقات الاحترام المتبادل بينهما وهو تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي الوطني".

وشدد الوزير على أنه "تمت تهيئة جميع الظروف الملائمة لضمان مشاركة جميع التونسيين بمختلف توجهاتهم، ودون قيد أو شرط في هذا الاستحقاق الوطني".

وأضاف أن "الشعب التونسي عازم على إنجاح تجربته الديمقراطية واستكمال مساره السياسي في كنف دولة تحفظ أمنه وكرامته، العلوية فيها للقانون والسيادة للشعب".

وأكد الوزير أن "تونس في مرحلة مفصلية من تاريخها وهي تتطلع إلى دعم ومساندة جميع شركائها إن كانوا فعلا حريصين على إنجاح التجربة الديمقراطية التونسية بدلا من التشكيك فيها ومنح الفرصة للمتربصين بها لإفشالها".

وأشار إلى أن "تونس قد برهنت في جميع المناسبات على تمسكها بحقوق الإنسان والحريات ومزيد دعمها وتطويرها وساهمت ضمن أجهزة المنتظم الأممي في إثراء منظومة حقوق الإنسان بمبادرات وقرارات دولية جعلت منها دولة رائدة إقليميا ودوليا في هذا المجال يشهد لها الجميع بالمصداقية والانحياز الدائم والثابت للمبادئ الكونية المشتركة".

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