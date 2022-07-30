"التربية" تنفي صحة قائمة أوائل الوطن المتداولة على مواقع التواصل

رام الله - دنيا الوطننفى محمد عواد، مدير عام القياس والتقويم والامتحانات، بوزارة التربية والتعليم، مساء الجمعة، صحة القائمة المتداولة لأوائل الثانوية العامة على مواقع التواصل الاجتماعي.وأكد عواد، في تصريح لمرصد (تحقق)، بأن الكشف عن الطلبة الأوائل على مستوى الوطن وإعلان أسمائهم لا يكون إلا صباح يوم إعلان النتائج وفي المؤتمر الصحفي الخاص بذلك.وتداولت صفحات على موقع (فيسبوك)، ومستخدمون في مجموعات التواصل عبر واتس آب، قائمة أسماء قالوا إنها تسريب النتائج لبعض الأوائل على الوطن.