شؤون فلسطينية

الشرطة بغزة تضبط ورشة لتصنيع المفرقعات وتُصادر نصف طن من المواد الخطرة

الشرطة بغزة تضبط ورشة لتصنيع المفرقعات وتُصادر نصف طن من المواد الخطرة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المباحث العامة بغزة، الجمعة، أنها ضبطت ورشة لتصنيع المفرقعات داخل أحد المنازل شرقي غزة، تضم كميات كبيرة من المواد الخام التي تشكل خطراً على حياة المواطنين.

وأفادت المباحث العامة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة منه، أنه بناء على معلوماتٍ وبحث وتحرّ، توجهت قوة في مهمة مشتركة مع مباحث التموين وشرطة المحافظة والعمليات، في ساعة مبكرة من فجر الجمعة، لتفتيش أحد المنازل بمنطقة "السنافور" المكتظة بالسكان في حي التفاح شرقي مدينة غزة، والذي يضم ورشة لتصنيع المفرقعات الخطرة.

ولفتت المباحث أنه تم ضبط كميات كبيرة من المواد الخام الخطيرة المستخدمة في تصنيع المفرقعات داخل المنزل، يفوق إجمالي وزنها نصف الطن، إلى جانب 1670 قطعة مفرقعات معدة للتصنيع، تشمل مادة TNT الخطرة، وكبريت، وماغنيسيوم، وبارود، وشظايا حديد، وفحم، فضلاً عن مواد أخرى.

وأوضحت المباحث أنه تم استدعاء طواقم الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات للتعامل مع الكميات الخطرة، والتي بدورها صادرت جميع الكميات المذكورة لتأمينها وفق الأصول.

وقالت المباحث أنها أوقفت صاحب الورشة وهو (ص، ك) تمهيداً لإحالته للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

وشددت المباحث على أنها مستمرة في جهودها المكثفة لملاحقة مصنعي المفرقعات الخطرة ومروجيها؛ واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحقهم؛ حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين، وتحقيقاً لحالة السكينة العامة.








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