غنام: جريمة قتل الفتى أبو عليا ستزيد اصرار شعبنا على الصمود ومواجهة الاحتلال ومستوطنيه

رام الله - دنيا الوطنأكدت محافظ رام الله والبيرة، د.ليلى غنام، الجمعة، أن إصابة الشهيد الفتى أمجد أبو عليا في الصدر مباشرة تؤكد أن استهداف جيش الاحتلال ومستوطنيه للمسيرة السلمية في المغير بالرصاص الحي كان بهدف القتل المباشر، وأن هذه الجريمة ستزيد شعبنا إصرارا على الصمود ومواجهة المستوطنين واعتداءاتهم.وأضافت المحافظ، في بيان لها، أن جريمة قتل الشاب أبو عليا، وهو وحيد والديه من الذكور، هي استمرار لتصعيد الاحتلال المتواصل بحق شعبنا، لافتة إلى أن "هذه الأحداث والجرائم لو كانت في أي مكان آخر بالعالم لقامت الدنيا وما قعدت ولكنفي فلسطين لا يحرك هذا العالم الأصم الذي يدعي الحرية ساكناً".وتابعت: "لن نناشد العالم والمؤسسات الحقوقية بالتدخل لوقف جرائم الاحتلال ، لكننا نقول يا وحدنا ويا وحدتنا التي هي الأساس والسبيل للصمود في وجه الاحتلال".وبينت أن "شعبنا المدجج بالإرادة والانتماء لهذه الأرض سيواصل دفاعه عنها في وجه اعتداءات المستوطنين التي تتم بحماية كاملة من جيش الاحتلال المدجج بأعتى أنواع الأسلحة".وتقدمت المحافظ غنام بالتعزية من عائلة الشهيد ووالديه، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهمهم الصبر والسلوان.كما زارت د.غنام عددا من الجرحى الذين أصيبوا خلال قمع الاحتلال للمسيرة في المغير وما زالوا يرقدون على أسرة الشفاء في المستشفى، متمنية الشفاء العاجل لهم وعودتهم إلى أحضان عائلاتهم سالمين.