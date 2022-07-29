مجدلاني يدعو لوضع الاحتلال على "اللائحة السوداء" لجرائمه ضد الأطفال

رام الله - دنيا الوطنأدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د.أحمد مجدلاني، الجريمة التي ارتكبها المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أدت إلى استشهاد الفتى أمجد نشأت أبو عليا (16 عاماً)، في قرية المغير شرق مدينة رام الله.وطالب مجدلاني، بوضع الاحتلال الإسرائيلي على قائمة العار أو ما يعرف "باللائحة السوداء" الملحقة بالتقرير الأممي الخاص "بالأطفال والنزاعات المسلحة للعام 2022"، لاستمراره بارتكاب جرائم بحق الطفولة الفلسطينية.وقال مجدلاني: "قوات الاحتلال ترتكب جرائم حرب وإرهاب دولة منظم ضد الأطفال الفلسطينيين،وتستخدم الأسلحة المحرمة دوليا ضدهم".وأكد على ضرورة توفير الحماية لأطفال فلسطين من انتهاكات الاحتلال اليومية، وعلى ضرورة تفعيل دور المنظمات الدولية في الوقوف إلى جانب حقوق أطفالنا من خلال فضح ممارسات الاحتلال والعمل على وضع حد لانتهاكاته المتواصلة بحق الأطفال.وشدد على أن الاحتلال ما زال يستهدف الطفولة في دولة فلسطين بجرائم وحشية وباستهداف مباشر، وأن قوات الاحتلال وبقرار سياسي تمارس إرهاب دولة منظم ضد الأطفال.