(حماس) توجه رسالة لشرطي فلسطيني أطلق النار على حاجز للاحتلال جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنوجه عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، رسالة إلى الشرطي الفلسطيني خالد حجير، منفذ عملية إطلاق النار ضد قوات الاحتلال جنوب نابلس.وقال القانوع، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه: "نحيي في حركة حماس الشرطي الفلسطيني خالد حجير منفذ عملية إطلاق النار ضد قوات الاحتلال، أمس على حاجز حوّارة، جنوبي نابلس، ونعتبر ذلك عملاً شجاعاً وبطولياً ينسجم مع تطلعات شعبنا ومقاومته في التصدي للاحتلال ومستوطنيه".وتابع: "إننا وفي ظل تصاعد جرائم الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني، فإننا ندعو كافة منتسبي الأجهزة الأمنية والشرطية في الضفة الغربية إلى الاقتداء بالثائر خالد حجير، والاشتباك مع قوات الاحتلال ومستوطنيه دفاعاً عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وبرفض تعليمات التنسيق الأمني مع العدو".وأعلن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، اعتقال الشاب خالد حجير، قرب حاجز حوارة على مدخل مدينة نابلس، زاعماً احباط عملية استهدفت موقعاً عسكرياً.ووفقاً لجيش الاحتلال، فإن مجموعة من المسلحين الفلسطيين، أطلقوا النار تجاه الموقع، مضيفاً أن جنود الكتيبة 636 ردوا بإطلاق النار وأصابلوا أحد المسلحين وتم إلقاء القبض عليه.