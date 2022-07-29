شؤون فلسطينية

الداخلية بغزة تدعو المواطنين للإبلاغ عن مطلقي النار احتفالاً بنتائج الثانوية العامة

الداخلية بغزة تدعو المواطنين للإبلاغ عن مطلقي النار احتفالاً بنتائج الثانوية العامة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعت وزارة الداخلية بغزة، الجمعة، المواطنين للإبلاغ عن مطلقي النار في الهواء احتفالات بنتائج الثانوية العامة، التي ستعلن غداً السبت.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "للإبلاغ عن أية حالات إطلاق نار في الهواء احتفالاً بنتائج الثانوية العامة، يرجى الاتصال عبر الأرقام المجانية للطوارئ: 100 الشرطة و109 العمليات المركزية بوزارة الداخلية".

وفي سياق متصل، أعلن مدير إدارة المباحث العامة بالشرطة العميد نهاد الجعبري، أن إدارته في حالة استنفار تام لضبط أية حالات لإطلاق النار أو استخدام المفرقعات تزامناً مع إعلان نتائج الثانوية العامة المقررة صباح السبت.

وقال العميد الجعبري، في تصريح صحفي لـ "موقع وزارة الداخلية" إنه سيكون انتشار مكثف لعناصر إدارته بدوائرها المختلفة منذ ساعات صباح غد السبت في جميع محافظات غزة، للحفاظ على أجواء السكينة والطمأنينة، وذلك بالتعاون مع شرطة المحافظات والإدارات المساندة والنيابة العامة.

وأكد الجعبري أنه سيتم توقيف أي مواطن يطلق النار في الهواء، وإحالته للنيابة العامة، ومصادرة السلاح المستخدم بشكل نهائي؛ نظراً لخطورة ذلك على حياة المواطنين وسلامتهم، فضلاً عن ترويع الآمنين.

وأهاب مدير المباحث العامة بالمواطنين إعلاء المسؤولية المجتمعية، والتعبير عن الفرح بالوسائل الآمنة والمشروعة دون تعريض حياة الآخرين للخطر أو ترويعهم.

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