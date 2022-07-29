"التربية" تعلن نتائج الثانوية العامة للطائفة السامرية عبر إتصالات هاتفية

رام الله - دنيا الوطنأفادت الإذاعة الرسمية (صوت فلسطين)، الجمعة، أن وزارة التربية والتعليم أعلنت نتائج الثانوية العامة للطائفة السامرية، عبر اتصالات هاتفية للناجحين.وقال رئيس الوزراء، محمد اشتية، في وقت سابق: إنه "على ضوء مناشدة أهلنا من الطائفة السامرية بخصوص نتائج الثانوية العامة وحرمة يوم السبت، فإنه سيتم تزويدهم بالنتائج بطريقة مناسبة وبما يحترم حرمة السبت".ويشار إلى أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية هذا العام هم ستة طلاب.والجدير بالذكر، الطائفة السامرية أعربت، عن استياءها من تحديد موعد نتائج الثانوية العامة في فلسطين يوم السبت المقبل، وذلك لحرمة اليوم في ديانة السامريين.