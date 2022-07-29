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شؤون فلسطينية

(أونروا) توقف تسجيل الفلسطينيين الوافدين من سوريا إلى لبنان

(أونروا) توقف تسجيل الفلسطينيين الوافدين من سوريا إلى لبنان
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وقف تسجيل اللاجئين الفلسطينيين الوافدين من سوريا إلى لبنان، ضمن برنامج مساعداتها المالية الدورية.

وقالت (أونروا) في بيان أصدرته أمس الخميس: "إن اللاجئين الفلسطينيين الذين يدخلون من سورية إلى لبنان اعتباراً من 1 آب/ أغسطس 2022 لن يكونوا مؤهلين للحصول على المساعدة النقدية الدورية"، مشيرةً إلى أن قرارها جاء بسبب نقص التمويل لديها، ولتتمكن من تقديم المساعدة المالية للفلسطينيين السوريين الذين يعيشون حالياً في لبنان.

وأضافت: "أن كافة اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان سيكونون بدءاً من الأول من آب/ عام 2022 مؤهلين للحصول على جميع خدمات الأونروا الأخرى، بما في ذلك التعليم والصحة والاستشفاء، كما سيستفيدون من أي مساعدة نقدية تقدم للفلسطينيين في لبنان، وبنفس المبالغ إذا كانوا يندرجون ضمن الفئات المستهدفة بهذه المساعدة الخاصة، (الأطفال، الأشخاص ذوي الإعاقة، كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة)".

وأوضحت أنه باستطاعة أي لاجئ فلسطيني قادم من سوريا اعتباراً من 1 آب / 2022 أن يسجل في لبنان بدلاً من سوريا للحصول على خدمات الأونروا الصحية والتعليمية، ولكن هؤلاء الأشخاص لن يكونوا مؤهلين للحصول على مساعدة نقدية دورية لا في لبنان ولا في سوريا، طالما هم متواجدون في لبنان، وستبقى قيدوهم وسجلاتهم في سوريا ولن يتم نقلها إلى لبنان.

ونوهت وكالة الغوث إلى أن "جميع فلسطينيي سوريا المسجلين لديها في لبنان سيستمرون بالاستفادة من مساعداتها النقدية الدورية، أو المعروفون لديها وهم حالياً بصدد نقل وثائقهم من سوريا إلى لبنان".

وتابعت أن "الأطفال حديثو الولادة لعائلات فلسطينيي سوريا المسجلين حالياً مع الأونروا في لبنان سيستمرون بالاستفادة من المساعدات النقدية الدورية، كما سيتم تسجيل حالات الزواج الجديدة لفلسطينيي سوريا المسجلين أصلاً لدى الأونروا في لبنان وستتلقى مساعدات نقدية منتظمة".

وشددت (أونروا) على أن آخر يوم عمل لها قبل بدء تنفيذ هذا الإجراء هو يوم الجمعة 29 تموز/ يوليو 2022، وأنها ستقوم بزيارات للعائلات الفلسطينية السورية المستفيدة حالياً من المساعدات النقدية وفي حال عدم تواجد هذه العائلات سيتم إلغاء تفعيل الملف الخاص بهم، وكذلك في حال عدم سحب المبلغ المالي من مزود الخدمة دون إبلاغ (أونروا) بالسبب فسيتم وقف تفعيل ملفه.

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