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شؤون فلسطينية

الشعبية: يجب محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا

الشعبية: يجب محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا
رام الله - دنيا الوطن
وجهت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجمعة، تحية فخر واعتزاز لروح الشهيد الفتى أمجد نشأت أبو عليا (16 عاما)، والذي استشهد برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات المندلعة في قرية المغير.

وشددت الشعبية، في تصريحٍ لها، على محاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، لا أن يطبع معه وتعقد معه اتفاقات اقتصادية وقانونية ورياضية.

وقالت الجبهة: إن "دماء الشهداء ومشاركة الفتيان في المسيرات الرافضة لعمليات الاستيطان تؤكد ان شعبنا برجاله واطفاله ونسائه وشيوخه مصمم على العودة والحرية لارضه ويرفض التعايش وعملية الاستسلام البائسة مع هذا الكيان الغاصب".

وختمت الجبهة تصريحها مشددةً على "أن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال كل يوم لن تمر دون عقاب ومقاومتنا سترصد له الصاع صاعين".

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