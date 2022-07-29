وزير خارجية لبنان: متفائل بشأن التوصل لاتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بو حبيب، الجمعة، إنه متفائل بإمكانية التوصل لاتفاق بيان لبنان وإسرائيل عبر الوساطة الأمريكية، من أجل ترسيم الحدود البحرية بينهما.وأشار الوزير بو حبيب، في مقابلة مع قناة (بي بي سي)، إلى أنه لم يسبق أن كان هناك تفاؤل بالقدر الموجود اليوم.وجاءت تصريحات الوزير اللبناني، قبل يومين من زيارة متوقعة للوسيط الأمريكية، آموس هوكستين، إلى بيروت، لإبلاغ لبنان بالرد الإسرائيلي على المقترح اللبناني للترسيم.وفي سياق آخر، كشف الوزير بو حبيب، عن تلقي لبنان عدداً من الاحتجاجات والإنذارات من دول غربية عقب وصول سفينة ترفع العلم السوري إلى مرفأ طرابلس، محملة بطحين وشعير.وأضاف بو حبيب، أن الجهات المعنية في لبنان، تجري حالياً فحصاً للباخرة، مشيراً إلى عدم تمكن لبنان بعد من تحديد مصدر المواد التي تحملها الباخرة السورية.