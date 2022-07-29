شؤون فلسطينية

حماس: جريمة الاحتلال في المغير تكشف وجهه الإجرامي وهمجيته بحق شعبنا

حماس: جريمة الاحتلال في المغير تكشف وجهه الإجرامي وهمجيته بحق شعبنا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، إن جريمة الاحتلال التي ارتكبها في قرية المغير شرق رام الله واستشهد فيها الفتى أمجد أبو عليا بدم بارد تكشف عن وجه الاحتلال الإجرامي وحقيقة عدوانه المتصاعد وهمجيته بحق شعبنا.

وأضاف القانوع، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه: أن "عدوان الاحتلال وجرائمه المتصاعدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة لن تثني شعبنا عن الدفاع عن أرضه ومقدساته ولن تفلح في كسر شوكته".

وتابع: "جرائم الاحتلال وقطعان مستوطنيه يجب أن تقابل بالمواجهة الشاملة والمفتوحة مع المحتل الصهيوني واستدامة الاشتباك معه".

وزاد: "نشد على أيادي أهلنا في قرية المغير الذين تصدوا للاحتلال الصهيوني وواجهوا اقتحامه وعدوانه وندعو جماهير شعبنا في أرجاء الضفة للالتحام مع بعضهم  والتصدي  للاحتلال وجرائمه".

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