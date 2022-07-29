الناطق باسم الحكومة للشهيد الفتى أمجد أبو عليا: ما أجملك جبر الله كسر والديك

رام الله - دنيا الوطنعلق الناطق باسم الحكومة الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، الجمعة، على استشهاد الفتى أمجد نشأت أبو عليا (16 عاماً) برصاص الاحتلال في قرية المغير شرق رام الله.وقال ملحم، عبر صفحته على موقع (فيسبوك): "لا يتوقف المحتلون القتلة عن ارتكاب جرائمهم بحق الأطفال، والشبان، والنساء، والشيوخ، والذين كان آخرهم؛ الطفل الشهيد أمجد نشأت أبو عليا 16 عاما؛ وحيد والديه ؛ فتلك عقيدة يعتنقونها؛ تقوم على إطلاق النار لأجل القتل، مستفيدين من شعور، هو بمثابة غطاء لجرائمهم، بأنهم سيفلتون من العقاب".وتابع: "ما أجملك يا أمجد! إنهم يقطفون زهرات البساتين، وثمرات القلوب... جبر الله كسر والديك".وأضاف ملحم، أن رئيس الوزراء د. محمد اشتية، "تقدم من عائلة الشهيد بأحر العزاء، وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته".