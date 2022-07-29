التشريعي بغزة يدين تجديد الإعتقال الإداري بحق النائب المقدسي أحمد عطون

رام الله - دنيا الوطندانت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة، اليوم الجمعة، تجديد سلطات الإحتلال الإعتقال الإداري بحق النائب المقدسي أحمد عطون لمدة أربعة شهور للمرة الثانية على التوالي.وجددت رئاسة التشريعي بغزة، في بيان صحفي، التأكيد بأن "سياسة اختطاف النواب وإصدار أحكاما إدارية باطلة بحقهم تعد خرقا فاضحا لكافة القوانين والمواثيق الدولية واستمرارا في انتهاك الحصانة البرلمانية بكل صلف وعنجهية أمام مرأى ومسمع العالم".ودعت المؤسسات الدولية إلى "تحمل مسؤولياتها إزاء هذه الجريمة الممنهجة بحق نواب الشعب الفلسطيني والعمل على وضع حد لها، وفضح الاحتلال وملاحقته في مختلف المحافل الدولية".