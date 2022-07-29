اشتية يعقّب على استشهاد الفتى أمجد أبو عليا بقرية المغير في رام الله

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء، محمد اشتية إن "المحتلين القتلة لا يتوقفون عن ارتكاب جرائمهم بحق الأطفال، والشبان، والنساء، والشيوخ، الذين كان آخرهم الطفل الشهيد أمجد أبو عليا (16 عاما)، فتلك عقيدة يعتنقونها؛ تقوم على إطلاق النار لأجل القتل، مستفيدين من شعور، هو بمثابة غطاء لجرائمهم، بأنهم سيفلتون من العقاب.".وتقدم رئيس الوزراء من عائلة الشهيد أبو عليا بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر اليوم الجمعة، استشهاد الفتى أمجد نشأت أبو عليا (16 عامًا) متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في قرية المغير شرق رام الله .