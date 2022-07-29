استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في قرية المغير برام الله









رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر اليوم الجمعة، استشهاد الفتى أمجد نشأت أبو عليا (16 عامًا) متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في قرية المغير شرق رام الله .وذكرت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، أن الفتى وصل المستشفى في حالة خطرة جراء إصابته بالرصاص الحي في صدره، ما لبث أن أعلن الأطباء عن استشهاده.واندلعت صباح اليوم مواجهات، عقب قمع الاحتلال مسيرة سلمية نظمتها القوى الوطنية والإسلامية وفعاليات القرية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، رفضا لاعتداءات المستوطنين، ما أدى لإصابة شابين أحدهما بالرصاص الحي في قدمه والآخر بالرصاص المعدني في صدره نقلا إثرها للمستشفى، إضافة لإصابة العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.يذكر أن المستوطنين يهاجمون قرية المغير بشكل متواصل، خاصة منطقتي عين سامية ومرج الذهب، بحماية قوات الاحتلال، وذلك بهدف الاستيلاء على المزيد من أراضيها.