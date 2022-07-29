شؤون فلسطينية

الكسواني يوضّح الأسباب وراء تسرب المياه في باحات الأقصى

الكسواني يوضّح الأسباب وراء تسرب المياه في باحات الأقصى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني إن تسرب المياه الذي ظهر اليوم الجمعة في باحات المسجد الأقصى المبارك، حدث بسبب عطل في أنابيب المياه الموصلة لساعة باب المجلس.

وأوضح الكسواني أن دائرة الأوقاف أغلقت منطقة التسريب القريبة من مسجد قبة الصخرة لحماية المصلين ولعمل الصيانة اللازمة.

وأشار إلى أن طواقم الصيانة ستبدأ العمل بعد صلاة الجمعة وعلى مدار الساعة حتى إصلاح العطل.

كما نبه إلى إدارة المسجد لاحظت خلال الفترة الأخيرة استهلاك كميات كبيرة من المياه، وبعد المتابعة من قبل المختصين تبين وجود عطل في شبكة المياه القديمة والتي تعود لعقود.

وأضاف أنه جرى اتخاذ إجراءات لحماية المصلين، وعدم اقترابهم من منطقة تسريب المياه خوفاً من أي ضرر في أرضية المسجد.

وشدد الكسواني على ضرورة وجود صيانة لجميع شبكات المياه في المسجد الأقصى والتي أنشأت قبل 50 عاما.

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