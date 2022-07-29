مصطفى البرغوثي: بسالة المتظاهرين في المغير أقوى من رصاص المستوطنين و جيش الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، د.مصطفى البرغوثي إن"جيش الاحتلال المستعمرين المستوطنين تشاركوا معا في الهجوم على المتظاهرين الفلسطينيين بالرصاص الحي وأصابوا عددا منهم."جاء ذلك أثناء مشاركته في مظاهرة المقاومة الشعبية المركزية في بلدة المغير شرق رام الله، اليوم، إذ وصف البرغوثي ما جرى "بالأمر الخطير حيث لا يخفي جيش الاحتلال ولا يتورع عن تزويد المستوطنين بالسلاح و التشارك معهم في الهجوم على المتظاهرين".وعبر البرغوثي عن التقدير للمشاركة الشعبية الواسعة في تظاهرة اليوم التي أربكت جيش الاحتلال و تصدت للمستعمرين المستوطنين.وأكد على اعتزازه بالصمود البطولي لبلدة المغير وأهلها وبشجاعة الشباب الفلسطينيين الذين تصدوا بجرأة وبسالة للمستعمرين وجنود الاحتلال في مواجهة الرصاص والقمع.