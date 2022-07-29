دولي

الفلبين تعلن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس "جدري القرود"

الفلبين تعلن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس "جدري القرود"
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطة الصحية الفلبينية، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة إصابة قادمة من الخارج بفيروس "جدري القرود".

وقال بيفرلي هو، نائب المتحدث باسم الوزارة إن "المصاب هو فلبيني يبلغ من العمر 31 عاما وصل إلى البلاد من رحلة خارجية في 19 تموز/ يوليو، مشيراً إلى أن المصاب كان سافر مسبقا إلى دول بها حالات موثقة لجدري القرود".

وذكر أنه تم تأكيد إيجابية الحالة عبر فحوصات أجريت يوم أمس الخميس، وأن المصاب يخضع حاليا لعزل ومراقبة صارمة في المنزل، مبينا أنه تم تحديد عشرة مخالطين للمصاب.

وأضاف: "وزارة الصحة تؤكد للجميع أن أنظمة مراقبة الصحة العامة لدينا قادرة على اكتشاف وتأكيد حالات جدري القرود".

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية يوم السبت الماضي أن تفشي فيروس "جدري القرود" يمثل حالة طوارئ صحية عالمية.

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