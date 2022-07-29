عقب مغادرته باريس.. "بن سلمان" يوجّه رسالة إلى الرئيس الفرنسي



وقال بن سلمان إنه "يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة". وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأوضح ولي العهد السعودي أنه أجرى مباحثات مع ماكرون، عبرت عن رغبة مشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وشدد الأمير محمد بن سلمان على أن تلك المباحثات يعود الهدف منها إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، متمنيا للرئيس الفرنسي موفور الصحة والسعادة، وللشعب الفرنسي المزيد من التقدم والازدهار.





وفي وقت سابق، التقى ولي العهد بالرئيس ماكرون في قصر الإليزيه، حيث عقدا اجتماعا موسعا بحضور وفدين عن البلدين.









رام الله - دنيا الوطنبعث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الجمعة، رسالة إلى إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، عقب مغادرته باريس بعد زيارة رسمية.