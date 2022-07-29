العراق: "الإطار التنسيقي" يبدأ أولى جولات التفاوض بشأن تشكيل الحكومة

وأبدى نيد برايس متحدث الخارجية الأميركية في تصريحات لشبكة "رووداو" الكردية، الخميس، استعداد واشنطن للعمل مع أي حكومة عراقية "تضع سيادة بلادها ومصالح شعبها في صميم أجندتها".





ودعا برايس الأطراف السياسية في العراق، إلى ضبط النفس وعدم اللجوء إلى العنف في التظاهرات.



في حين، دعا "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، أنصاره إلى التجمع في ساحة الخلاني قرب ساحة التحرير وسط بغداد، لأداء صلاة الجمعة، وأعلن الحكيم عزمه إطلاق مبادرة لحل الأزمة خلال التجمع، فيما دعا التيار الصدري أنصاره إلى التظاهر، السبت، واقتحام المنطقة الخضراء.



واستعدت أجهزة الأمن لدعوات التظاهر بإغلاق بوابات المنطقة الخضراء القريبة من جسر الجمهورية بالكتل الخرسانية، وإغلاق جسري الجمهورية والسنك اللذان يربطان ساحة التحرير بالمنطقة الخضراء في وسط بغداد.



كان "الإطار التنسيقي"، أعلن في وقت سابق، الخميس، التمسك بمرشحه لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني، عقب اقتحام مقر البرلمان من أنصار التيار الصدري في بغداد، مساء الأربعاء، احتجاجاً على ترشيح السوداني.





بدوره، اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن الأحداث المتسارعة التي تشهدها بلاده في ضوء الخلافات السياسية الحالية تمثل "مؤشراً مقلقاً للاستقرار والسلم الاجتماعي".



وذكر الكاظمي في بيان نشره مكتبه الإعلامي، مساء الخميس، أن الحكومة تعبر عن "استغرابها لاستمرار محاولات الزج بها في أزمات سياسية حتى بعد دخولها مرحلة تصريف الأعمال".









رام الله - دنيا الوطنأعلن الإطار التنسيقي في العراق، تشكيل فريق تفاوضي للتباحث مع جميع القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة، اليوم الجمعة، وسط استعداد أجهزة الأمن لدعوات التظاهر المقررة، يوم غدٍ بالتزامن مع جلسة محتملة للبرلمان.وقامت أجهزة الأمن بإغلاق بوابات المنطقة الخضراء بالكتل الخرسانية، وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن واشنطن تتواصل مع شركائها في العراق لكنها لن تتدخل في مسألة تشكيل الحكومة. وفق ما نقل موقع (الشرق) للأخبار.