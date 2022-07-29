أمريكا: مقتل ثمانية أشخاص على الأقل إثر أعاصير مدمرة ضربت ولاية كنتاكي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات في ولاية كنتاكي الأمريكية، الجمعة، مقتل ثمانية أشخاص على الأقل بعدما اجتاحت فيضانات هائلة الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة.وقال حاكم الولاية الذي يخشى ارتفاع حصيلة الضحايا، عن "أسوأ فيضانات في التاريخ الحديث"، واصفًا إيّاها بأنّها "مدمّرة ومميتة"، في وقتٍ لا يزال عدد المفقودين غير معروف. وفق ما نقل موقع (رؤيا الإخباري).وأضاف الحاكم "في الوقت الحالي، أعتقد أنّني أستطيع تأكيد ما لا يقلّ عن ثماني وفيات، لكن يبدو أنّ هذا الرقم يتزايد ساعة بساعة". وتوقّع أن يكون إجماليّ عدد القتلى "من رقمين".في منطقة جاكسون، تحوّل بعض الطرق أنهارًا، مع وجود سيّارات متروكة في كلّ مكان.في ظلّ هذه الظروف، لجأ كثير من السكّان إلى أسطح منازلهم، بانتظار إنقاذهم. وقال بشير في وقتٍ متقدّم بعد ظهر الخميس لقناة تلفزيونيّة محلّية إنّه تمّ إجلاء ما "بين 20 و 30" شخصًا من طريق الجوّ.وتجمّع في أجزاء من ولاية كنتاكي حوالى 20 سنتمترًا من مياه الأمطار في غضون 24 ساعة، ويُتوقّع هطول مزيدٍ من الأمطار حتّى مساء الجمعة، وسط استمرار حال التأهّب في مواجهة الفيضانات.وأعلن الحاكم الديموقراطي حال الطوارئ في عدد من المقاطعات، وتمّ نشر أربع مروحيّات تابعة للحرس الوطني، إضافة إلى قوارب مطّاطيّة، للمساعدة في عمليّات الإغاثة.