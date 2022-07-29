دولي

فيديو: ثمانية قتلى جرّاء حريق داخل مبنى في موسكو

فيديو: ثمانية قتلى جرّاء حريق داخل مبنى في موسكو
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص جرّاء حريق اشتعل في مبنى جنوب شرق موسكو.

وقالت لجنة التحقيق المكلفة القضايا الجنائية الرئيسية في بيان "تفيد معلومات أولى بأن ثمانية أشخاص قضوا في الحريق وأدخل أربعة آخرون المستشفى". وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز).

وفي بيان منفصل قالت أجهزة الإغاثة إن "الحريق أصاب الطابق الأرضي من مبنى مؤلف من 15 طابقا وقد سيطرت عليه بسرعة قبيل الساعة الواحدة صباحا واستلزم الأمر إجلاء أكثر من 200 شخص".


 

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