الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين ويصادر 20 ألف شيكل بالضفة

رام الله - دنيا الوطنشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حملة اعتقالات طالت أربعة مواطنين بالضفة الغربية.وذكرت مصادر محلية، أن قوة احتلالية اقتحمت قرية كفر قليل جنوب نابلس، وداهمت أحد المنازل، وعبثت بمحتوياته وحطمتها، واعتقلت الشقيقين معتز نصار منصور، وعماد.وأوضحت المصادر بأن قوة احتلالية اقتحمت بلدة تل جنوب نابلس، واعتقلت المواطن علاء حمايل، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.في حين، أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأنه تم مصادرة 20 ألف شيكل بزعم الاشتباه في أنها معدة لنشاط قومي، وضبط أسلحة وذخيرة خلال عملية الاعتقال.