شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين ويصادر 20 ألف شيكل بالضفة

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين ويصادر 20 ألف شيكل بالضفة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حملة اعتقالات طالت أربعة مواطنين بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوة احتلالية اقتحمت قرية كفر قليل جنوب نابلس، وداهمت أحد المنازل، وعبثت بمحتوياته وحطمتها، واعتقلت الشقيقين معتز نصار منصور، وعماد.

وأوضحت المصادر بأن قوة احتلالية اقتحمت بلدة تل جنوب نابلس، واعتقلت المواطن علاء حمايل، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

في حين، أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأنه تم مصادرة 20 ألف شيكل بزعم الاشتباه في أنها معدة لنشاط قومي، وضبط أسلحة وذخيرة خلال عملية الاعتقال.

أخبار ذات صلة

أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الجمعة

أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الجمعة

برلمانيون أمريكيون يطالبون واشنطن بإجراء تحقيق خاص في قضية مقتل أبو عاقلة

برلمانيون أمريكيون يطالبون واشنطن بإجراء تحقيق خاص في قضية مقتل أبو عاقلة

الدولار يستقر.. أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل

الدولار يستقر.. أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل

أجواء شديدة الحرارة و&#34;الأرصاد&#34; تحذر من التعرض لأشعة الشمس

أجواء شديدة الحرارة و"الأرصاد" تحذر من التعرض لأشعة الشمس

&#34;التعليم&#34;: نتابع مع المؤسسات الدولية لإلزام الاحتلال بإلغاء سحب تراخيص مدارس في القدس

"التعليم": نتابع مع المؤسسات الدولية لإلزام الاحتلال بإلغاء سحب تراخيص مدارس في القدس

إحداها حرجة.. ثلاث إصابات برصاص الاحتلال قرب حاجز حوارة جنوب نابلس

إحداها حرجة.. ثلاث إصابات برصاص الاحتلال قرب حاجز حوارة جنوب نابلس

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد المقبل

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد المقبل

&#34;الخارجية&#34; تدين قرار الاحتلال إلغاء ترخيص مدارس في القدس المحتلة

"الخارجية" تدين قرار الاحتلال إلغاء ترخيص مدارس في القدس المحتلة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: موظفون بوزارة الصحة يناشدون الرئيس عباس بالنظر بملفاتهم الوظيفية ودرجاتهم

غزة: موظفون بوزارة الصحة يناشدون الرئيس عباس بالنظر بملفاتهم الوظيفية ودرجاتهم

&#34;الخارجية&#34; تدين قرار الاحتلال إلغاء ترخيص مدارس في القدس المحتلة

"الخارجية" تدين قرار الاحتلال إلغاء ترخيص مدارس في القدس المحتلة

&#34;الديمقراطية&#34;: انتصار الأسير رائد ريان على السجان انتصار للحركة الوطنية الأسيرة

"الديمقراطية": انتصار الأسير رائد ريان على السجان انتصار للحركة الوطنية الأسيرة

&#34;الأوقاف&#34; تهنئ الشعب الفلسطيني بذكرى الهجرة النبوية

"الأوقاف" تهنئ الشعب الفلسطيني بذكرى الهجرة النبوية

القواسمي يحاضر بطلاب بجامعة (بالم بيتش) الأمريكية

القواسمي يحاضر بطلاب بجامعة (بالم بيتش) الأمريكية

&#34;المباحث&#34; بغزة تضبط أكثر من سبعة آلاف قطعة مفرقعات

"المباحث" بغزة تضبط أكثر من سبعة آلاف قطعة مفرقعات

الاحتلال يفرج عن الصحفي أيمن قواريق بعد ستة أشهر من الاعتقال

الاحتلال يفرج عن الصحفي أيمن قواريق بعد ستة أشهر من الاعتقال

الرئيس عباس يتسلم تقرير النيابة العامة السنوي للعام 2021

الرئيس عباس يتسلم تقرير النيابة العامة السنوي للعام 2021

منوعات

بأغنيتين جديدتين.. عودة برنسيسة الغناء العربي

بأغنيتين جديدتين.. عودة برنسيسة الغناء العربي

شاهد.. رسمياً منة عرفة تعلن انفصالها من جديد

شاهد.. رسمياً منة عرفة تعلن انفصالها من جديد

فيديو: قبلات وأحضان نسرين طافش وزوجها تشعل مواقع التواصل

فيديو: قبلات وأحضان نسرين طافش وزوجها تشعل مواقع التواصل

&#34;هي هي&#34; أغنية مغربية اجتاحت مواقع التواصل..هل تعرف قصتها الحزينة؟

"هي هي" أغنية مغربية اجتاحت مواقع التواصل..هل تعرف قصتها الحزينة؟

بملابسها الصيفية الجريئة..ديما بياعة في أحضان زوجها في المكسيك

بملابسها الصيفية الجريئة..ديما بياعة في أحضان زوجها في المكسيك

صور: ريم البارودي بالمايوه في الساحل الشمالي

صور: ريم البارودي بالمايوه في الساحل الشمالي

بعد غنائها كلمات غير لائقة..ابنة وائل جسار تسرق الأضواء

بعد غنائها كلمات غير لائقة..ابنة وائل جسار تسرق الأضواء

بعد نجاح أغنيتها الجديدة..نوال الزغبي تثير الجدل في هذه الصور

بعد نجاح أغنيتها الجديدة..نوال الزغبي تثير الجدل في هذه الصور

بيكيه يفرض شروطه..وشاكيرا بملابس البحر مع أبنائها

بيكيه يفرض شروطه..وشاكيرا بملابس البحر مع أبنائها

نجل وردة الجزائرية يكشف حقيقة ضرب بليغ حمدي لوالدته

نجل وردة الجزائرية يكشف حقيقة ضرب بليغ حمدي لوالدته

عربي

ليبيا: مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمدة ثلاثة أشهر

ليبيا: مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمدة ثلاثة أشهر

الإمارات تكشف حقيقة تعهدها بناء ملعب في كفر قاسم

الإمارات تكشف حقيقة تعهدها بناء ملعب في كفر قاسم

وزارة الدفاع الإماراتية تطلق عملية &#34;الأيدي الوفية&#34;

وزارة الدفاع الإماراتية تطلق عملية "الأيدي الوفية"

عقب يوم ساخن.. الترقب سيد الموقف في المشهد العراقي

عقب يوم ساخن.. الترقب سيد الموقف في المشهد العراقي