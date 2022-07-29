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ليبيا: مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمدة ثلاثة أشهر

ليبيا: مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمدة ثلاثة أشهر
مجلس الأمن - تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، قرارًا يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر أشهر.

وأفاد موقع (روسيا اليوم)، بأن أعضاء مجلس الأمن صوتوا خلال جلسة عقدت لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر.

وتعد هذه المرة الرابعة التي يجدد فيها مجلس الأمن تمديد البعثة دون مبعوث أممي لقيادتها، بعد تعذر تسمية مبعوث أممي بديلا لـ"يان كوبيتش" الذي استقال من منصبه في سبتمبر الماضي.

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