شؤون فلسطينية

أجواء شديدة الحرارة و"الأرصاد" تحذر من التعرض لأشعة الشمس

أجواء شديدة الحرارة و"الأرصاد" تحذر من التعرض لأشعة الشمس
رام الله - دنيا الوطن
 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر اليوم الجمعة تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد، حيث يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد، يوم غد السبت، حيث يكون الجو شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد، يوم الأحد المقبل، حيث يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الإثنين: يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد حيث يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.


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