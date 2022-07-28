إحداها حرجة.. ثلاث إصابات برصاص الاحتلال قرب حاجز حوارة جنوب نابلس













رام الله - دنيا الوطنأصيب، مساء اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال قرب حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة فيها ثلاثة مواطنين قرب حاجز حوارة، اثنين منهما في الأرجل، وجرى نقلهما لمستشفى رفيديا.وأضاف أن قوات الاحتلال رفضت تسليم الإصابة الثالثة، وجرى احتجازها، ويبدو أن إصابته حرجة في منطقة الرقبة.يشار إلى أن المستوطنين يتنشرون في الشوارع الرئيسية الواصلة بين محافظتي رام الله والبيرة ونابلس.