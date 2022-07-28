"الديمقراطية": انتصار الأسير رائد ريان على السجان انتصار للحركة الوطنية الأسيرة

رام الله - دنيا الوطنهنأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الأسير رائد ريان من بلدة دقو بمدينة القدس المحتلة، الذي انتصر بأمعائه الخاوية على السجان الصهيوني بعد خوضه إضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر (113) يوماً احتجاجاً على استمرار اعتقاله الإداري.وقالت الجبهة في بيان صدر عنها اليوم، إن "الأسير رائد ريان انتصر بصموده وإرادته الفولاذية على إرادة إدارة سجون الاحتلال الصهيوني وجبروت جلاديه الذين رضخوا لمطالبه العادلة والتي تتضمن اتفاقاً يحدد سقف اعتقاله الإداري".وختمت الجبهة بيانها مؤكدةً أن انتصار الأسير ريان هو انتصار للحركة الوطنية الأسيرة ولكافة أبناء شعبنا الفلسطيني ولحملات الدعم والإسناد والتضامن في الوطن وفي مخيمات اللجوء والشتات والمهاجر، الذين أبقوا قضية الأسرى كقضية مركزية، وجعلوا من ملف الاعتقال الإداري قضية حيّة أمام الرأي العام الدولي.