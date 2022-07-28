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شؤون فلسطينية

أبو عبيدة: مزاعم الاحتلال محض كذب وتضليل للتغطية على جرائمه

أبو عبيدة: مزاعم الاحتلال محض كذب وتضليل للتغطية على جرائمه
أبو عبيدة - الناطق باسم كتائب القسام
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة إن "مزاعم العدو حول وجود أماكن للعمل العسكري بين المدنيين، وما روجه من مواقع وإحداثياتٍ بهذا الخصوص، هو محض كذبٍ وتضليلٍ، ومحاولةٌ بائسة للتغطية على عجزه وفشله أمام المقاومة".

وتابع أبو عبيدة خلال تصريح له عبر قناته على (التليجرام)، مساء اليوم، أن "هذا ليس بالأمر الغريب على العدو المجرم، وهو لا يحتاج إلى مبررٍ لاستهداف المدنيين، فتاريخه حافلٌ بالمجازر المبنية على أكاذيبَ ضدّ العائلات، والمنشآت المدنية من بيوت ومساجدَ ومستشفيات وجامعات ومدارس"

وأضاف: أنّ "المجازر بحق عائلاتِ غالية والسموني وأبو حطب والكولك وأبو العوف والنجار، وقصف مدرسة الفاخورة ومستشفى القدس وغيرها الكثير لهي خير شاهدٍ على ذلك."

وأكد على أن "المقاومة هي الأمينة على دماء أبناء شعبنا والأحرص على سلامتهم وأمنهم. لافتًا إلى أن "سياسة العدو الممنهجة والمستمرة في بث الأكاذيب لن تخدش هذه الحقيقة الناصعة، وسيدفع العدو غالياً ثمن أية حماقةٍ ضد أهلنا وشعبنا".



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