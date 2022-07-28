دولي

خارجية الاحتلال: مصرع إسرائيليين اثنين بحادث سير جنوب سيناء

خارجية الاحتلال: مصرع إسرائيليين اثنين بحادث سير جنوب سيناء
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة خارجية الاحتلال، مساء اليوم، مصرع إسرائيليين اثنين وإصابة خمسة آخرين بحادث سير قرب مدينة نويبع المصرية جنوب سيناء. 

ولفتت التقارير الإسرائيلية إلى أنه يتم العمل على نقل ضحايا الحادث براً عبر معبر طابا الحدودي مع مصر، إلى مستشفى (يوسف طال) في إيلات، ليتم نقلهم لاحقا - بحسب الحاجة - إلى مستشفى (سوروكا) في بئر السبع. وفق ما نقل موقع (عرب 48).

وأوضحت خارجية الاحتلال أن المصابين الخمسة بحالة مستقرة، و"لا يوجد مخاوف على حياتهم"، مؤكدة أنه يتم العمل مع السلطات المصرية على نقل المصابين إلى البلاد.

وفي وقت سابق، كانت خارجية الاحتلال فد أعلنت، في بيان، أن حادثا وقع في منطقة نويبع أسفر عن إصابة إسرائيليين، لافتة إلى "مخاوف بشأن حياة مواطنين اثنين".

وقالت إنه "بحسب المعلومات الواردة، تم نقل الجرحى إلى عيادة في مدينة نويبع".

وأشارت إلى أنها تبحث مع "شركات التأمين والجهات المعنية في السبل الأكثر فعالية وأمانًا لنقل المصابين لتلقي العلاج في إسرائيل".

وفي وقت سابق، قالت إنها تلقت "تقارير حول ضلوع مواطنين إسرائيليين في حادث طرق في سيناء"، مضيفةً أنها "تتحقق من صحة هذه التقارير".

في حين أفادت تقارير صحافية بأن حادث طرق أسفر عن إصابات قرب مدينة نويبع المصرية، في جنوب سيناء.

ووفقا للتقارير فإن الحادث أسفر عن إصابة سبعة أشخاص على الأقل، من بينهم اثنان بحالة خطيرة.

ووفقا للتفاصيل فإن طواقم الإنقاذ الإسرائيلية فتحت قناة اتصال مع الطواقم الطبية في جنوب سيناء، لبحث إمكانية نقل المصابين إلى المستشفيات الإسرائيلية.

ولاحقا، أفادت التقارير بأن مروحية عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي وصلت إلى نويبع لنقل المصابين إلى إسرائيل.



أخبار ذات صلة

الرئيس الصيني يحذر نظيره بايدن من &#34;اللعب بالنار&#34; في قضية تايوان

الرئيس الصيني يحذر نظيره بايدن من "اللعب بالنار" في قضية تايوان

إعلام إسرائيلي: سبعة جرحى إسرائيليين بحادث طرق في سيناء

إعلام إسرائيلي: سبعة جرحى إسرائيليين بحادث طرق في سيناء

البيت الأبيض: الرئيس الأمريكي يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني

البيت الأبيض: الرئيس الأمريكي يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني

(مكان): موسكو ترد طلب الإسرائيليين بعدم إغلاق مكاتب الوكالة اليهودية

(مكان): موسكو ترد طلب الإسرائيليين بعدم إغلاق مكاتب الوكالة اليهودية

أستراليا تعلن &#34;جدري القرود&#34; مرضاً جديراً بالاهتمام

أستراليا تعلن "جدري القرود" مرضاً جديراً بالاهتمام

الحرس الثوري الإيراني: مسيراتنا تحلق أبعد من 2000 كلم وتصيب الأهداف الثابتة والمتحركة

الحرس الثوري الإيراني: مسيراتنا تحلق أبعد من 2000 كلم وتصيب الأهداف الثابتة والمتحركة

زعيم كوريا الشمالية: مستعدون لأي صدام عسكري مع الولايات المتحدة

زعيم كوريا الشمالية: مستعدون لأي صدام عسكري مع الولايات المتحدة

&#34;الصحة العالمية&#34; 18 ألف إصابة بـ (جدري القرود) في 78 دولة

"الصحة العالمية" 18 ألف إصابة بـ (جدري القرود) في 78 دولة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: موظفون بوزارة الصحة يناشدون الرئيس عباس بالنظر بملفاتهم الوظيفية ودرجاتهم

غزة: موظفون بوزارة الصحة يناشدون الرئيس عباس بالنظر بملفاتهم الوظيفية ودرجاتهم

&#34;الأوقاف&#34; تهنئ الشعب الفلسطيني بذكرى الهجرة النبوية

"الأوقاف" تهنئ الشعب الفلسطيني بذكرى الهجرة النبوية

القواسمي يحاضر بطلاب بجامعة (بالم بيتش) الأمريكية

القواسمي يحاضر بطلاب بجامعة (بالم بيتش) الأمريكية

الاحتلال يفرج عن الصحفي أيمن قواريق بعد ستة أشهر من الاعتقال

الاحتلال يفرج عن الصحفي أيمن قواريق بعد ستة أشهر من الاعتقال

غزة: &#34;أصحاب مكاتب التاكسيات&#34; تستنكر قرار البلدية إغلاق إحدى المكاتب دون الرجوع إليها

غزة: "أصحاب مكاتب التاكسيات" تستنكر قرار البلدية إغلاق إحدى المكاتب دون الرجوع إليها

(حماس) تعقّب على نبأ تعليق الأسير رائد ريان إضرابه عن الطعام

(حماس) تعقّب على نبأ تعليق الأسير رائد ريان إضرابه عن الطعام

تفاصيل نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال لشهر يوليو

تفاصيل نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال لشهر يوليو

عباس زكي يثمن دعوة الصين الشعبية لعقد مؤتمر دولي للسلام

عباس زكي يثمن دعوة الصين الشعبية لعقد مؤتمر دولي للسلام

منوعات

فيديو: قبلات وأحضان نسرين طافش وزوجها تشعل مواقع التواصل

فيديو: قبلات وأحضان نسرين طافش وزوجها تشعل مواقع التواصل

&#34;هي هي&#34; أغنية مغربية اجتاحت مواقع التواصل..هل تعرف قصتها الحزينة؟

"هي هي" أغنية مغربية اجتاحت مواقع التواصل..هل تعرف قصتها الحزينة؟

بملابسها الصيفية الجريئة..ديما بياعة في أحضان زوجها في المكسيك

بملابسها الصيفية الجريئة..ديما بياعة في أحضان زوجها في المكسيك

صور: ريم البارودي بالمايوه في الساحل الشمالي

صور: ريم البارودي بالمايوه في الساحل الشمالي

بعد غنائها كلمات غير لائقة..ابنة وائل جسار تسرق الأضواء

بعد غنائها كلمات غير لائقة..ابنة وائل جسار تسرق الأضواء

بعد نجاح أغنيتها الجديدة..نوال الزغبي تثير الجدل في هذه الصور

بعد نجاح أغنيتها الجديدة..نوال الزغبي تثير الجدل في هذه الصور

بيكيه يفرض شروطه..وشاكيرا بملابس البحر مع أبنائها

بيكيه يفرض شروطه..وشاكيرا بملابس البحر مع أبنائها

نجل وردة الجزائرية يكشف حقيقة ضرب بليغ حمدي لوالدته

نجل وردة الجزائرية يكشف حقيقة ضرب بليغ حمدي لوالدته

هل سرق تامر حسني كلمات أغنيته الجديدة (عشأنجي)؟

هل سرق تامر حسني كلمات أغنيته الجديدة (عشأنجي)؟

صور: ابن سلاف فواخرجي الشاب يخطف الأنظار في حفل عيد ميلادها

صور: ابن سلاف فواخرجي الشاب يخطف الأنظار في حفل عيد ميلادها

عربي

الإمارات تكشف حقيقة تعهدها بناء ملعب في كفر قاسم

الإمارات تكشف حقيقة تعهدها بناء ملعب في كفر قاسم

وزارة الدفاع الإماراتية تطلق عملية &#34;الأيدي الوفية&#34;

وزارة الدفاع الإماراتية تطلق عملية "الأيدي الوفية"

عقب يوم ساخن.. الترقب سيد الموقف في المشهد العراقي

عقب يوم ساخن.. الترقب سيد الموقف في المشهد العراقي

وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظيره التركي اتفاق إسطنبول

وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظيره التركي اتفاق إسطنبول