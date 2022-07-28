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الرئيس الصيني يحذر نظيره بايدن من "اللعب بالنار" في قضية تايوان

الرئيس الصيني يحذر نظيره بايدن من "اللعب بالنار" في قضية تايوان
الرئيس الأمريكي خلال مكالمة جمعته بنظيره الصيني
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الصيني، شي جين بينج ، إن "من يلعبون بالنار سيحرقون أنفسهم، آمل أن يدرك الجانب الأميركي تماماً هذا الأمر".

جاء ذلك خلال اتصال أجراه الرئيس الأميركي جو بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينج، الخميس، عبر الفيديو استمر ساعتين، حذر خلاله شي بايدن من "اللعب بالنار" بشأن تايوان وذلك بعد تقارير عن زيارة مرتقبة لرئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايبيه. وفق ما نقل موقع (الشرق).

وقال ناطق باسم البيت الأبيض في وقت سابق، إن الاتصال المذكور، هو الخامس بين الزعيمين منذ تولي الرئيس بايدن مهام منصبه في يناير 2021. 

وبحسب البيت الأبيض، فإن الهدف الرئيسي لاتصال بايدن هو وضع "ضمانات" للدولتين العظميين من أجل تجنب الصراع المفتوح رغم خلافاتهما وخصومتهما الجيوسياسية.

وأفادت (وكالة أنباء الصين الجديدة) أن "الرئيسين اعتبرا أن حديثهما الهاتفي كان صريحاً وعميقاً".

وقال مصدر مطلع على أجندة الاجتماع لـ(رويترز)، إن إدارة بايدن تعتقد أن اتصال قائد بقائد "هو أفضل طريقة لخفض التوترات بشأن تايوان". 

وأفاد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، في وقت سابق، بأن الاجتماع يهدف إلى "إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة مع الرئيس الصيني".

وبالإضافة إلى تايوان، يتصاعد التوتر بين البلدين أيضاً في قضايا عدة، من بينها العقوبات والمناخ وأسعار النفط والغزو الروسي لأوكرانيا.

وإضافة إلى الرسوم الجمركية العقابية المتبادلة بين الجانبين، شهدت العلاقات بين واشنطن وبكين مؤخراً توترا على خلفية زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايون. وأثارت الزيارة المحتملة التي لم يتم تأكيدها بعد، غضب الصين التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها.

ونقلت "بلومبرغ"، الثلاثاء، عن مصدر أميركي قوله إن القرار النهائي بشأن زيارة بيلوسي المقررة الشهر المقبل لتايوان "لم يتخذ بعد"، لكن قد يُقر بعد أيام من مكالمة بايدن مع نظيره الصيني.

وكان بايدن قال الأسبوع الماضي، إن وزارة الدفاع "البنتاجون" لا تدعم الزيارة. ولدى سؤاله بشأن الرحلة المحتملة، أجاب الرئيس الأميركي: "أعتقد بأن الجيش يعتقد بأنها ليست فكرة جيدة في الوقت الحالي"، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

وتأتي الزيارة في فترة مشحونة، إذ يستعد الرئيس شي جين بينج، أكثر الزعماء الصينيين نفوذاً منذ عقود، لترسيخ سلطته في وقت لاحق هذا العام خلال اجتماع حزبي مهم في ظل رياح اقتصادية معاكسة.

ولم تؤكد بيلوسي الزيارة، إلا أنها قالت الأسبوع الماضي للصحافيين: "من المهم بالنسبة إلينا أن نظهر الدعم لتايوان"، بينما نفت أن يكون الكونجرس يتحرّك لدعم استقلال الجزيرة.

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