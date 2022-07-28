"الأوقاف" تهنئ الشعب الفلسطيني بذكرى الهجرة النبوية

رام الله - دنيا الوطنقال الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية إن "الهجرة النبوية الشريفة هي أعظم الدروس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي تحمل في طياتها أكبر محنة وأكبر منحة".وبين خلال برنامج إضاءة على راديو (أجيال) بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم استطاع أن يحول الهجرة والإخراج القسري من الديار إلى انتشار الإسلام و بناء الدولة الإسلامية قبل أن يعود محررا وفاتحا لمكة المكرمة مهبط الوحي وأحب البلاد إلى قلبه.وأشار البكري أن الرسول وأصحابه تلقوا أشد أنواع العذاب من قتل و سلب وحصار وتجويع من قريش فقرر الهجرة الى المدينة برفقه صاحبه أبا بكر الصديق الذي أثر الرسول على نفسه كما فعل سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الذى فدا الرسول بنفسه عندما نام بدلا منه في فراشهوأضاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسس الدولة الإسلامية في المدينه ابتداء من بناء أول مسجد في الإسلام والإخاء بين المهاجرين والأنصار وكذلك صنع آكبر صلح بالتاريخ بين الأوس والخزرج ووحد كل أهل المدينة من مسلم ويهودي وكافر ورسخ المواطنة لجميع سكان المدينة كل يتقبل الآخر بأمان وسلاموهنأ وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشعب الفلسطيني وقيادته الحكيمة والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة.