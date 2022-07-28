مبادرة (جوجل) للأخبار تختار مشروع "دنيا الوطن" في تحدي الابتكار 2022

خاص دنيا الوطنأعلنت مبادرة (جوجل) للأخبار، اليوم الخميس، نتائج تحدي الابتكار في الشرق الأوسط، وأفريقيا وتركيا لعام 2022، والذي يهدف لمساعدة الصحافة على الازدهار في العصر الرقمي.واختارت مبادرة (جوجل) مشروع "دنيا الوطن"، حول المصادر في غرف الأخبار باستخدام الذكاء الاصطناعي، على مستوى فلسطين، وتعد المرة الأولى التي يتم اختيار مشروع فلسطيني في التحدي الذي أطلق أول مرة عام 2020.وبحسب المبادرة، فإن 425 مؤسسة إخبارية من 42 دولة تقدمت لتحدي الابتكار، وتم اختيار 34 مشروعاً من 17 دولة.وأضافت المبادرة في تدوينة: "أظهرت المشاريع المقترحة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) نموًا كبيرًا (92٪)، مما يعكس اتجاهًا عبر النظام الإيكولوجي الإخباري لاحتضان أحدث التقنيات والبيانات الجديدة".