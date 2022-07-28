الاحتلال يفرج عن الصحفي أيمن قواريق بعد ستة أشهر من الاعتقال

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن الصحفي أيمن قواريق (36 عامًا)، من بلدة عورتا قضاء نابلس.وأفادت مصادر محلية أن سلطات الاحتلال أفرجت عن الصحفي قواريق بعد قضائه محكوميته البالغة 6 أشهر.وكانت محكمة (عوفر) العسكرية قد أصدرت حكمًا بالسجن الفعلي لمدة ستة أشهر ويوم بحق الأسير الصحفي الأسير أيمن قواريق.واعتقلت قوات الاحتلال الصحفي "قواريق" بتاريخ الـ 28 من نيسان/ أبريل الماضي، أثناء مروره عبر حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، حيث أوقفه الجنود وقاموا باعتقاله، ثم حولوه للتحقيق في غرف 4 في مركز المسكوبية غرب القدس.