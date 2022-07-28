(حماس) تعقّب على نبأ تعليق الأسير رائد ريان إضرابه عن الطعام

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة (حماس)، حازم قاسم، إن "الأسير رائد ريان سجل انتصارًا جديدًا بإرادته وإصراره على الاستمرار ومواجهة جريمة الاعتقال الإداري".وتابع خلال تصريح صحفي، أن "‏معركة الاسير رائد ريان امتداد لمسيرة نضال الأسرى الذي خاضوا إضرابات عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري، وجعلوا منها قضية حاضرة برغم إرهاب السجان الصهيوني".وقد علّق الأسير رائد ريان (27 عامًا)، اليوم الخميس، إضرابه المفتوح عن الطعام المستمر منذ لـ113 يومًا، باتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداريّ.