شؤون فلسطينية

"التعليم" يتحدث لـ"دنيا الوطن" حول الآلية المتّبعة لإعلان نتائج الثانوية العامة

"التعليم" يتحدث لـ"دنيا الوطن" حول الآلية المتّبعة لإعلان نتائج الثانوية العامة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير عام القياس والامتحانات، محمد عواد، إننا "الآن في المراحل النهائية من عمليات الفرز والتدقيق والادخال وتجميع البيانات وصولاً لإخراج النتائج يوم السبت القادم الساعة التاسعة صباحاً، إذ سيصل الطالب رسائل نصية من خلال شركات الاتصال جوال وأوريدو والتي ستضمن نتيجة الطالب بالإضافة إلى رابط".

وتابع عواد في حديث حاص لـ"دنيا الوطن": "سيكون كشف العلامات الإلكتروني على موقع وزارة التربية والتعلم يستطيع الطالب الحصول عليه من خلال رقم الجلوس الخاص به، وتصلح هذه الطريقة لكل طلاب فلسطين داخل وخارج الوطن وفي اليوم التالي، يوم الأحد سيحصل الطالب على كشف علامات ورقي".

وأكد أن "تم الانتهاء من إدخال كافة العلامات وفي هذه اللحظات يتم تجميع البيانات وتدقيقها مرة أخرى وفحص البرمجيات إذا كانت تعمل بكفاءة والملفات التي لها علاقة بموضوع الغش والتنسيق مع قطاع غزة من أجل الحصول على البيانات وتجميعها وبحث موضوع الأوائل للوصول إلى نتائج دقيقة وسلمية مئة بالمئة بدون أي خطأ في أي مبحث أو فرع".

وأشار إلى أن "الاختبار موحد يعقد بالشراكة بين جناحي الوطن ويتم تصليحه بنفس الآليات والمعايير للوصول إلى إخراج مشترك للنتائج سواء في الضفة أو في القدس أو في الخارج".

وأوضح عواد: "الاختبار يتقدم له الفلسطيني سواء كل مسلم أو مسيحي أو سامري، ونحن نأخذ بعين الاعتبار هذه الخصوصية ونأخذ بعين الاعتبار أيضًا ذوي الاحتياجات الخاصة، ونحن كنا قد حسمنا معالجة موضوع الطائفة السامرية بطريقة مناسبة بما يراعي خصوصية الطائفة السامرية وفوجئنا بأحد أبناء الطائفة عندما قام بإنزال منشور وتراجع لاحقًا بعد أن اتضحت له الصورة".

وختم الحديث بأن "هناك رؤية استشرافية لوزير التربية والتعليم يعمل عليها منذ أكثر من عامين تم النقاش فيها مع مختلف القطاعات والجامعات والقطاع الخاص ونحن الآن بصدد تنفيذ هذه الخطة العام القادم بجملة من الإجراءات التي تعالج جملة من المشكلات التي تواجه طلاب الثانوية العامة".

 

 


    

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