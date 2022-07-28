إعلام إسرائيلي: سبعة جرحى إسرائيليين بحادث طرق في سيناء

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، إصابة سبعة إسرائيليين بحادث طرق في سيناءوقالت القناة (12) الإسرائيلية، إنه "في مصر يؤكدون بأن مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي ستتوجه إلى سيناء لإجلاء 7 جرحى إسرائيليين أصيبوا جراء حادث طرق في منطقة نويبع"في حين، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه "تم استدعاء مروحيات عسكرية وجنود من وحدة الإنقاذ الخاصة 669 إلى الحدود المصرية لمساعدة وإخلاء المصابين الإسرائيليين من حادث السير الذي وقع في سيناء في وقت سابق اليوم".