الأسير رائد ريان يعلق إضرابه عن الطعام بعد تحديد سقف لاعتقاله الإداري

رام الله - دنيا الوطنعلّق الأسير رائد ريان (27 عامًا)، اليوم الخميس، إضرابه المفتوح عن الطعام المستمر منذ لـ113 يومًا، باتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداريّ.وقال نادي الأسير إنّ المعتقل ريان سجّل انتصارًا جديدًا بإرادته وإصراراه على الاستمرار ومواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ، رغم الضغوط الكبيرة وعمليات التنكيل الممنهجة التي نفّذتها أجهزة الاحتلال بحقّه.وأكدّ على أنّ الأسير ريان سطّر أسمى معاني الصمود، وواجه منظومة الاحتلال بمستوياتها المختلفة، وتمكّن على مدار هذه المعركة أن يحمل رسالته ورسالة رفاقه من المعتقلين الإداريين.وعانى الأسير من تراجع ملحوظ في صحته، حيث كان يشتكي من آلام في أنحاء جسده كافة، وعدم وضوح في الرؤية وهزال وتعب شديد، ولا يستطيع النوم إلا لفترات قصيرة جدًا، إلى جانب معناته من تشنجات بالأيدي والأرجل.والأسير ريان من مدينة القدس، معتقل منذ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري ستة شهور.وجدد الاحتلال اعتقاله الإداري للمرة الثانية 6 شهور، وهو معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرًا إداريا.