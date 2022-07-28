اختتام أعمال مؤتمر سفراء دولة فلسطين الثاني لدى القارة الافريقية





وقدم السفير عمار حجازي، مساعد الوزير للعلاقات متعددة الأطراف، شرحاً مفصلاً حول عمل القطاع والجهد المشترك مع البعثات في الخارج للدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية وضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة اسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، مع تقديم قراءة وتحليل عن مواقف وتصويتات دول القارة على القرارات الأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والخطوات المستقبلية للتحرك دولياً وفق القوانين والقرارات الدولية



من جهته، أوضح السفير عماد الزهيري، مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (بيكا)، الهدف من إنشاء الوكالة، وخطة عملها وبرامجها التنموية على الساحة الدولية وفي القارة الإفريقية، وما لهذه البرامج التنموية التعاونية من دور هام في تعزيز الهوية الفلسطينية وعلاقات التضامن على الساحة الدولية ونقل الخبرة والمعرفة التخصصية في عدة مجالات.



ومن جانبه، تطرق السفير عصام النعيمي- الصندوق القومي الفلسطيني إلى دور الصندوق في دعم عمل ونشاطات السفارات والبعثات الدبلوماسية، بموجب الأنظمة والقوانين واللوائح الإدارية والمالية المعتمدة والمعمول بها، والتي تم تطويرها على مدى سنوات لتواكب ما يتطلبه العمل في المراحل المختلفة.



وأشار الوزير المالكي في كلمته الختامية الى أهمية انعقاد هذا المؤتمر في ظل التغيرات الإقليمية والدولية وما تمر به القضية الفلسطينية من تحديات غير مسبوقة، وتصاعد وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، مشدداً على أهمية تضافر الجهود مع كافة الدول الشقيقة والصديقة للتصدي لها ولحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وخلص المؤتمر الى اعتماد تصورات وتوصيات للتحرك الدبلوماسي تجاه دول القارة الإفريقية، سيتم صياغتها في خطة عمل شاملة ومتكاملة لعرضها على السيد الرئيس والقيادة الفلسطينية لإقرارها، لتكون المحرك الأساس لدولة فلسطين للارتقاء بالعلاقات الفلسطينية- الإفريقية على كافة المستويات الرسمية، والشعبية، والتجمعات الإقليمية والدولية بما يحقق المصالح المشتركة ويحافظ ويعزز العلاقات التاريخية المتينة بين دولة فلسطين والقارة الإفريقية.



رام الله - دنيا الوطناختتمت يوم الأربعاء، في بريتوريا، أعمال مؤتمر سفراء دولة فلسطين المعتمدين لدى القارة الافريقية، حيث استعرض الوزير د. رياض المالكي آخر التحركات والتطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، وأعاد تأكيده على أهمية علاقة دولة فلسطين مع دول القارة الإفريقية، وضرورة تحصين وتمتين هده العلاقة على كافة الأصعدة.