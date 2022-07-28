شؤون فلسطينية

طالع أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بغزة في الفرعين الأدبي والعلمي

طالع أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بغزة في الفرعين الأدبي والعلمي
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المعاهد الأزهرية في جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد نتيجة الثانوية الأزهرية 2021-2022 ، وأسماء أوائل الثانوية فلسطين – غزة .

وقد جاءت أسماء أوائل الثانوية الأزهرية كما أُعلنت في قطاع غزة  على النحو التالي:

أسماء أوائل الثانوية العامة في المعهد الأزهري بغزة:

 أوائل الثانوية الأزهرية الفرع الأدبي:

المركز الأول: الطالب محمد بدر الدين حمدان الفيومي – معهد غزة بنسبة 95.93%

المركز الثاني: الطالب أيمن محمد أحمد الأسطل - معهد خانيونس بنسبة 92.71%

المركز الثالث: الطالب محمد رمضان حسن الزدودي – معهد غزة بنسبة 92.2%

المركز الرابع: الطالب نادي محمد أحمد شعبان – معهد الشمال بنسبة 91.86%

المركز الرابع مكرر: الطالبة ليلى نائل محمد أبو جاسر - معهد الشمال بنسبة 91.86%

أوائل الثانوية الأزهرية الفرع العلمي:

المركز الأول: الطالبة أسيل رائد جمعة بدران – معهد الشمال بنسبة 95.8%

المركز الثاني: الطالبة رواء أسعد سعدي صيام – معهد غزة بنسبة 94.77%

المركز الثالث: الطالب كريم محمد عوني أبو زيد – معهد غزة بنسبة 94.62%

المركز الرابع: الطالب حمزة جميل محمد نصر الله – معهد الشمال 93.8%

المركز الخامس: الطالب عدي رامي صقر الحرازين – معهد غزة بنسبة 92.77%

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