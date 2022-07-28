طالع أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بغزة في الفرعين الأدبي والعلمي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت المعاهد الأزهرية في جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد نتيجة الثانوية الأزهرية 2021-2022 ، وأسماء أوائل الثانوية فلسطين – غزة .وقد جاءت أسماء أوائل الثانوية الأزهرية كما أُعلنت في قطاع غزة على النحو التالي:أسماء أوائل الثانوية العامة في المعهد الأزهري بغزة:أوائل الثانوية الأزهرية الفرع الأدبي:المركز الأول: الطالب محمد بدر الدين حمدان الفيومي – معهد غزة بنسبة 95.93%المركز الثاني: الطالب أيمن محمد أحمد الأسطل - معهد خانيونس بنسبة 92.71%المركز الثالث: الطالب محمد رمضان حسن الزدودي – معهد غزة بنسبة 92.2%المركز الرابع: الطالب نادي محمد أحمد شعبان – معهد الشمال بنسبة 91.86%المركز الرابع مكرر: الطالبة ليلى نائل محمد أبو جاسر - معهد الشمال بنسبة 91.86%أوائل الثانوية الأزهرية الفرع العلمي:المركز الأول: الطالبة أسيل رائد جمعة بدران – معهد الشمال بنسبة 95.8%المركز الثاني: الطالبة رواء أسعد سعدي صيام – معهد غزة بنسبة 94.77%المركز الثالث: الطالب كريم محمد عوني أبو زيد – معهد غزة بنسبة 94.62%المركز الرابع: الطالب حمزة جميل محمد نصر الله – معهد الشمال 93.8%المركز الخامس: الطالب عدي رامي صقر الحرازين – معهد غزة بنسبة 92.77%