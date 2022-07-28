دولي

البيت الأبيض: الرئيس الأمريكي يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني

البيت الأبيض: الرئيس الأمريكي يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال ممثل البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن "محادثة بايدن الهاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بدأت في تمام الساعة 08:33 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة".

ويأتي الاتصال في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان وفي ظل خلاف تجاري محتدم بين أكبر اقتصادين في العالم. وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

ولم يصدر بعد بيان حول تفاصيل المكالمة إلا أن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، قال في وقت سابق إنه من المتوقع أن يؤكد بايدن في هذه المحادثة أنه لا يوجد تغيير في سياسة "الصين الواحدة" الأمريكية.

كما أن المكالمة تأتي في وقت تخطط رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للقيام بزيارة إلى تايوان، المدعومة من واشنطن وتعتبرها بكين جزء من أراضيها، بدورها حذرت وزارة الدفاع الصينية من تداعيات هذه الزيار

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