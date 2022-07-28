رئيس جامعة الأزهر بغزة يلتقي رئيس الوزراء ويبحثان مشاريع لتطوير الجامعة





كما أطلع رئيس الوزراء على التطور المعماري الذي تشهده الجامعة بالأخص في الحرم الجامعي الجديد، والمشاريع الحيوية المطلوب إنشائها بالسرعة الممكنة لمعالجة الزيادة الطلابية في بعض الكليات.



ورحب رئيس الوزراء الدكتور اشتية بهذه الزيارة مؤكداً على نهج الحكومة الرامي لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وضرورة وجود مراكز أبحاث فاعلة ومنتجة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني في ظل ما يشهده العالم من تطور في هذا المجال، ووعد ببذل كل جهد ممكن لدعم مشاريع جامعة الأزهر-غزة التطويرية بصفتها جامعة وطنية متميزة.



رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية بمكتبه بمدينة رام الله الأستاذ الدكتور عمر ميلاد رئيس جامعة الأزهر-غزة، لبحث المشاريع المستقبلية للجامعة والتي تهدف للارتقاء بالعملية التعلمية وإمكاناتها.وخلال اللقاء تحدث الأستاذ الدكتور ميلاد عن واقع الجامعة وأهم التحديات والعقبات التي تواجهها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، كما تحدث عن الإنجازات التي حققتها الجامعة في تطوير وافتتاح برامج جديدة تناسب سوق العمل والتطور التقني ومتطلبات التنمية المستدامة، وتطوير برامج الدراسات العليا بافتتاح برامج نوعية لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه بشكل منفرد أو من بشكل تشاركي مع الجامعات الفلسطينية.