شؤون فلسطينية

رئيس جامعة الأزهر بغزة يلتقي رئيس الوزراء ويبحثان مشاريع لتطوير الجامعة

رئيس جامعة الأزهر بغزة يلتقي رئيس الوزراء ويبحثان مشاريع لتطوير الجامعة
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية بمكتبه بمدينة رام الله الأستاذ الدكتور عمر ميلاد رئيس جامعة الأزهر-غزة، لبحث المشاريع المستقبلية للجامعة والتي تهدف للارتقاء بالعملية التعلمية وإمكاناتها.

وخلال اللقاء تحدث الأستاذ الدكتور ميلاد عن واقع الجامعة وأهم التحديات والعقبات التي تواجهها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، كما تحدث عن الإنجازات التي حققتها الجامعة في تطوير وافتتاح برامج جديدة تناسب سوق العمل والتطور التقني ومتطلبات التنمية المستدامة، وتطوير برامج الدراسات العليا بافتتاح برامج نوعية لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه بشكل منفرد أو من بشكل تشاركي مع الجامعات الفلسطينية.

كما أطلع رئيس الوزراء على التطور المعماري الذي تشهده الجامعة بالأخص في الحرم الجامعي الجديد، والمشاريع الحيوية المطلوب إنشائها بالسرعة الممكنة لمعالجة الزيادة الطلابية في بعض الكليات.

ورحب رئيس الوزراء الدكتور اشتية بهذه الزيارة مؤكداً على نهج الحكومة الرامي لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وضرورة وجود مراكز أبحاث فاعلة ومنتجة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني في ظل ما يشهده العالم من تطور في هذا المجال، ووعد ببذل كل جهد ممكن لدعم مشاريع جامعة الأزهر-غزة التطويرية بصفتها جامعة وطنية متميزة.

أخبار ذات صلة

تفاصيل نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال لشهر يوليو

تفاصيل نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال لشهر يوليو

عباس زكي يثمن دعوة الصين الشعبية لعقد مؤتمر دولي للسلام

عباس زكي يثمن دعوة الصين الشعبية لعقد مؤتمر دولي للسلام

اختتام أعمال مؤتمر سفراء دولة فلسطين الثاني لدى القارة الافريقية

اختتام أعمال مؤتمر سفراء دولة فلسطين الثاني لدى القارة الافريقية

طالع أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بغزة في الفرعين الأدبي والعلمي

طالع أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بغزة في الفرعين الأدبي والعلمي

مركز فلسطين: هدم 6 منازل لعائلات أسرى منذ بداية العام الجاري

مركز فلسطين: هدم 6 منازل لعائلات أسرى منذ بداية العام الجاري

هيئة الأسرى: حراك من الحركة الأسيرة لإنقاذ حياة الأسيرين المضربين ريان وعواودة

هيئة الأسرى: حراك من الحركة الأسيرة لإنقاذ حياة الأسيرين المضربين ريان وعواودة

مركز الإنسان يرحب بإحاطة هيستينغز بشأن عمليات الهدم والاستيطان وتهجير الفلسطينيين من ديارهم

مركز الإنسان يرحب بإحاطة هيستينغز بشأن عمليات الهدم والاستيطان وتهجير الفلسطينيين من ديارهم

الاتصالات والداخلية وديوان قاضي القضاة يوقعون مذكرة تفاهم بمجالات تطوير الحكومة الالكترونية الفلسطينية

الاتصالات والداخلية وديوان قاضي القضاة يوقعون مذكرة تفاهم بمجالات تطوير الحكومة الالكترونية الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: موظفون بوزارة الصحة يناشدون الرئيس عباس بالنظر بملفاتهم الوظيفية ودرجاتهم

غزة: موظفون بوزارة الصحة يناشدون الرئيس عباس بالنظر بملفاتهم الوظيفية ودرجاتهم

عباس زكي يثمن دعوة الصين الشعبية لعقد مؤتمر دولي للسلام

عباس زكي يثمن دعوة الصين الشعبية لعقد مؤتمر دولي للسلام

اختتام أعمال مؤتمر سفراء دولة فلسطين الثاني لدى القارة الافريقية

اختتام أعمال مؤتمر سفراء دولة فلسطين الثاني لدى القارة الافريقية

مركز فلسطين: هدم 6 منازل لعائلات أسرى منذ بداية العام الجاري

مركز فلسطين: هدم 6 منازل لعائلات أسرى منذ بداية العام الجاري

رئيس جامعة الأزهر بغزة يلتقي رئيس الوزراء ويبحثان مشاريع لتطوير الجامعة

رئيس جامعة الأزهر بغزة يلتقي رئيس الوزراء ويبحثان مشاريع لتطوير الجامعة

مركز الإنسان يرحب بإحاطة هيستينغز بشأن عمليات الهدم والاستيطان وتهجير الفلسطينيين من ديارهم

مركز الإنسان يرحب بإحاطة هيستينغز بشأن عمليات الهدم والاستيطان وتهجير الفلسطينيين من ديارهم

الاتصالات والداخلية وديوان قاضي القضاة يوقعون مذكرة تفاهم بمجالات تطوير الحكومة الالكترونية الفلسطينية

الاتصالات والداخلية وديوان قاضي القضاة يوقعون مذكرة تفاهم بمجالات تطوير الحكومة الالكترونية الفلسطينية

حركة المقاومة الشعبية تعلق على مزاعم الاحتلال بوجود مستودعات أسلحة بغزة

حركة المقاومة الشعبية تعلق على مزاعم الاحتلال بوجود مستودعات أسلحة بغزة

منوعات

&#34;هي هي&#34; أغنية مغربية اجتاحت مواقع التواصل..هل تعرف قصتها الحزينة؟

"هي هي" أغنية مغربية اجتاحت مواقع التواصل..هل تعرف قصتها الحزينة؟

بملابسها الصيفية الجريئة..ديما بياعة في أحضان زوجها في المكسيك

بملابسها الصيفية الجريئة..ديما بياعة في أحضان زوجها في المكسيك

صور: ريم البارودي بملابس السباحة الجريئة في الساحل الشمالي

صور: ريم البارودي بملابس السباحة الجريئة في الساحل الشمالي

بعد غنائها كلمات غير لائقة..ابنة وائل جسار تسرق الأضواء

بعد غنائها كلمات غير لائقة..ابنة وائل جسار تسرق الأضواء

بعد نجاح أغنيتها الجديدة..نوال الزغبي تثير الجدل في هذه الصور

بعد نجاح أغنيتها الجديدة..نوال الزغبي تثير الجدل في هذه الصور

بيكيه يفرض شروطه..وشاكيرا بملابس البحر مع أبنائها

بيكيه يفرض شروطه..وشاكيرا بملابس البحر مع أبنائها

نجل وردة الجزائرية يكشف حقيقة ضرب بليغ حمدي لوالدته

نجل وردة الجزائرية يكشف حقيقة ضرب بليغ حمدي لوالدته

هل سرق تامر حسني كلمات أغنيته الجديدة (عشأنجي)؟

هل سرق تامر حسني كلمات أغنيته الجديدة (عشأنجي)؟

صور: ابن سلاف فواخرجي الشاب يخطف الأنظار في حفل عيد ميلادها

صور: ابن سلاف فواخرجي الشاب يخطف الأنظار في حفل عيد ميلادها

صورة: ياسمين صبري تستعرض سيارتها الفاخرة

صورة: ياسمين صبري تستعرض سيارتها الفاخرة

عربي

وزارة الدفاع الإماراتية تطلق عملية &#34;الأيدي الوفية&#34;

وزارة الدفاع الإماراتية تطلق عملية "الأيدي الوفية"

عقب يوم ساخن.. الترقب سيد الموقف في المشهد العراقي

عقب يوم ساخن.. الترقب سيد الموقف في المشهد العراقي

وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظيره التركي اتفاق إسطنبول

وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظيره التركي اتفاق إسطنبول

الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل إنارة على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل إنارة على الحدود مع لبنان